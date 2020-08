Za težaško delo večinoma minimalna urna postavka

Ljubljana – Na spletni strani zavoda za zaposlovanje delavce išče 17 ponudnikov sezonskega dela v kmetijstvu, v glavnem za obiranje jabolk in grozdja. Od konca avgusta bodo po ocenah zavoda potrebovali od 500 do 580 delavcev. Minimalna bruto urna postavka za začasno ali občasno delo ne sme biti nižja od 5,16 evra, a sezonski delavci v hmeljiščih dobijo vsaj pol evra manj.Trenutno je v naših hmeljiščih okoli 350 sezonskih delavcev, večinoma iz Romunije. Na uro dobijo 3,50 evra neto, delajo 12 ur na dan, pri čemer jim prenočišče, prevoz in hrano pokrije delodajalec, pove predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije Janez Oset. ...