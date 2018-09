Za to obdobje merimo nadpovprečno visoke temperature

Po poletno toplem uvodu v sredino septembra se nam obeta prehodno poslabšanje vremena. Hladna fronta nas bo prešla s petka na soboto. Nekoliko bolj izrazite nevihte lahko pričakujemo v prvem delu noči na soboto, je pojasnila dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek.



Že v soboto se bo vreme znova umirilo in razjasnilo, možna je sicer še kakšna ploha, ob morju tudi kakšna nevihta. Nato znova sledi obdobje stabilnejšega vremena, ko nas bo zjutraj pričakala megla, dan pa bo nato večinoma sončen. Za to obdobje merijo tudi nadpovprečne temperature, saj se bodo v začetku prihodnjega tedna termometri znova kazali okoli 25 stopinj Celzija.



Kozjekova je navedla, da je bilo povprečje v obdobju od 1981 do 2010 za Ljubljano za ta čas okoli 21 stopinj Celzija, so pa v zadnjih letih merili tudi že višje temperature od sedanjih.