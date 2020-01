Za ukrepe letos 750.000 evrov

INFOGRAFIKA: Delo

Zgled iz Podkloštra

V avstrijskem Podkloštru so ljudi iz najbolj onesnaženega območja preselili, kmetje so med sanacijo prejemali odškodnino. Na deponijo so zvozili vse s svincem obremenjene odpadke. Prašne površine so preplastili ali zatravili. Prebivalcem so omogočili zamenjavo vrtne zemlje.

Črna na Koroškem – Ministrstvo za okolje in prostor bo leta 2022 končalo program okoljske sanacije zgornje Mežiške doline, ki sta ji večstoletno kopanje in predelava svinčeve in cinkove rude povzročila hude ekološke rane. Dosedanji ukrepi – letos je zanje v proračunu namenjenih 750.000 evrov – so bili smiselni in učinkoviti, a z njimi ne bo mogoče povsem pomesti s svinčeno dediščino.»Težava so onesnaženja z gradbišč in uporaba gradbenih materialov iz halde v Žerjavu,« so povedali na ministrstvu za okolje in prostor, kjer kljub temu ugotavljajo, da dosedanji ukrepi pripomorejo k izboljšanju stanja okolja. »Program letošnjih ukrepov bosta skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) pripravili občini Črna na Koroškem in Mežica. A najprej bosta morali odpraviti nekatere pomanjkljivosti pri že izvedenih ukrepih v lanskem letu,« so napovedali na ministrstvu za okolje in prostor.Med vsakoletnimi ukrepi bo tudi letos odvzem krvi pri triletnih otrocih iz zgornje Mežiške doline. Rezultati merjenj vsebnosti svinca v krvi najmlajših so merilo za oceno učinkovitosti sanacije, katere cilj je, da bi otroci imeli v kri manj kot sto mikrogramov svinca na liter krvi. »V prvih letih izvajanja se je ta cilj zdel enostavno dosegljiv, saj se je vsebnost svinca v krvi otrok hitro zniževala,« so povedali na ravenski enoti NIJZ in dodali, da se je trend padanja ustavil po letu 2010, razen lani, ko so bili rezultati boljši, vendar na račun daljšega deževnega obdobja.Mežiški županugotavlja, da s sredstvi, ki bodo na razpolago do konca sanacijskega programa, ne bodo mogli izvesti vseh ukrepov. »Lotili smo se lahko le treh od trinajstih predvidenih: preplastitve površin, na katerih se gibajo otroci, mokrega čiščenja površin in varovalne prehrane za otroke. Vse drugo je še vedno odprto. Svinčenega prahu nam ni uspelo očistiti niti z ene fasade, prav tako nismo mogli urediti varnih vrtov za vrtičkarje.« Krebel ni naklonjen ideji o podaljšanju okoljske sanacije v neskončnost, temveč je za določitev nekajletnega obdobja, v katerem bi sanacijo končali.V Mežici se pri tem ozirajo v avstrijski Podklošter, kjer je prav tako deloval rudnik svinca s topilnico. V Podkloštru so okoljsko sanacijo opravili v petih letih in zanjo odšteli 35 milijonov evrov, pri nas bomo zanjo plačali 13,4 milijona evrov in porabili petnajst let.