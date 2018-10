Koalicijski petorček, stranka Levica in predstavnika manjšin so po naših zanesljivih informacijah predsednika republike Boruta Pahorja obvestili, da za ustavno sodnico podpirajo dr. Katjo Šugman Stubbs. Ta je na kandidaturo že pristala.



Predlagatelji so v obrazložitvi predloga izpostavili strokovnost in izkušnje kandidatke.



Katja Šugman Stubbs je profesorica na ljubljanski Pravni fakulteti in univ. dipl. psihologinja. Je bivša članica državnotožilskega sveta (DTS).