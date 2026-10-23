Za uvedbo sekcijskega merjenja hitrosti bo potreben nov komisijski pregled

Začetek delovanja sistema sekcijskega merjenja hitrosti na slovenskih avtocestnih krakih še ni znan. Dars je 16. oktobra opravil prvi komisijski pregled štirih sistemov sekcijskega merjenja hitrosti. Ugotovili so, da so potrebne nekatere dopolnitve. Izvajalec jih mora odpraviti v dveh mesecih.

Komisija je preverila delovanje opreme, izvedena testiranja in predloženo dokumentacijo. O ugotovitvah pregleda je bil pripravljen in podpisan zapisnik, v katerem so opredeljene še posamezne dopolnitve in odprte naloge. Komisija je ocenila, da ugotovitve ne vplivajo na varno in pravilno delovanje sistema. Izvajalec, podjetje Intermatic, jih mora odpraviti v dogovorjenih rokih, skladno z zahtevami iz zapisnika, so zapisali v Darsu.

V tem trenutno potrjujejo potrdilo o prevzemu del, zato formalni prevzem del med Družbo za avtoceste in Policijo še ni zaključen. »Izvajalec mora v skladu s pogodbenimi določili v roku dveh mesecev, do ponovnega komisijskega pregleda, urediti dopolnitve in predložiti zahtevana dokazila. Policija bo sistem prevzela v operativno upravljanje po potrditvi potrdila o prevzemu del in izpolnitvi vseh pogojev, določenih v zapisniku komisijskega pregleda,« so še sporočili z Darsa in dodali, da bodo o začetku izvajanja meritev javnost pravočasno obvestili, ko bodo zaključena vsa potrebna preverjanja in bo Policija določila datum začetka delovanja sistema.

Lokacije, kjer bodo izvajali sekcijsko merjenje hitrosti, so bile določene v sodelovanju med Darsom in policijo na podlagi več kriterijev. Tako so upoštevali obseg prometa, prometno varnost, zahtevnost trase, kamor sodijo, denimo, območja predorov in viaduktov ter prikritega merjenja hitrosti, so navedli v Darsu. Kot pravijo, bo sistem upravljala izključno policija, sami pa bodo skrbeli za vzdrževanje in do pridobljenih podatkov ne bodo imeli dostopa.

Z uvajanjem sistema se je zavleklo tudi zaradi pridobivanja certifikata o odobritvi tipa merila, ki ga je izdal Urad RS za meroslovje, za odsek čez Trojane. Za tri odseke so certifikat dobili že prej, in sicer za območja višnjegorskega klanca proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.