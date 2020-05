Za v. d. direktorja AVP je vlada imenovala Jožeta Hribarja

Vesna Marinko. FOTO: Blaž Močnik

Vlada je na dopisni seji za v. d. direktorja Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) imenovala. Funkcijo bo začel opravljati v ponedeljek, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. novembra, so sporočili z vlade.Vlada je Hribarja za v. d. direktorja imenovala na predlog sveta AVP.Hribar je že zaposlen na AVP kot področni podsekretar na področju ugotavljanja skladnosti vozil. Na tem področju je deloval tudi pred tem, ko je bil zaposlen na Direkciji RS za ceste.AVP sicer trenutno kot v. d. direktorice vodi. Tej je vlada novembra lani z odločbo podaljšala imenovanje za v. d. direktorice AVP. V odločbi je bilo zapisano, da bo naloge v. d. direktorice AVP opravljala do imenovanja direktorja po izvedenem natečajnem postopku oziroma največ šest mesecev, najdlje do 24. maja letos.Začasno je vodenje agencije prevzela konec maja lani po predčasni razrešitvi dotedanjega direktorja Igorja Velova.