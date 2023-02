Za več NOB v učnih načrtih

Urška Klakočar Zupančič je ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Feldo danes vprašala, kaj bo storil, da bodo Dnevnik Ane Frank vrnili v učni načrt za slovenščino. Poslanca Martina Premka pa je zanimalo, kdaj bo v učnih načrtih več ur zgodovine namenjenih narodnoosvobodilnemu boju in obdobju osamosvajanja Slovenije. Učne načrte že posodabljajo, delo naj bi končali leta 2025.

Dnevnik Ane Frank nikoli ni bil med obveznimi besedili, teh je v zadnjem triletju zgolj devet. Je pa bil na seznamu predlaganih del, na katerem je bilo več kot sto del različnih avtorjev. V posodobljenem učnem načrtu za slovenščino, ki je začel veljati septembra 2019, seznama predlaganih knjižnih besedil, med katerimi so bila tudi dela Finžgarja, Prežihovega Voranca, Tavčarja, Cankarja …, ni več. Kot smo pred leti že poročali, je zavod za šolstvo odgovoril, da s tem učiteljem dajejo strokovno avtonomijo, odločitev, da seznama predlaganih del ni več, pa je bila sprejeta v postopku, v katerem poleg zavoda sodelujejo strokovnjaki. Da je prav zavod za šolstvo pravi naslov za tovrstna vprašanja, je Klakočar Zupančičevi odgovoril tudi minister Felda. Dodal je, da prav zdaj posodabljajo učne načrte in da ministrstvo na to lahko opozori.

Da je avtonomija oziroma svobodna volja učiteljev lahko problematična, je opozoril poslanec Premk. Dejal je, da se nekateri učitelji namenoma izogibajo obravnavi določenih obdobij, predvsem drugi svetovni vojni in osamosvojitveni vojni, to obdobje nekateri celo napačno obravnavajo, NOB pa je namenjenih vsega pet ur v devetih letih osnovne šole. Na vprašanje, kdaj bodo namenili temu več ur, je minister Felda ponovno odgovoril, da je za to pristojen zavod za šolstvo: »Glede na analizo na zavodu menijo, da je teh vsebin znotraj predmeta zgodovina dovolj.« Za morebitno spreminjanje je prav zdaj priložnost pri posodobitvi učnih programov, ki naj bi trajala do leta 2025.

V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB so se že obrnili neposredno na zavod za šolstvo in dali pobudo za vključitev NOB v učna načrta zgodovine in slovenščine. Ugotavljajo namreč, da je poznavanje zgodovine in književnosti iz tega obdobja slabo.