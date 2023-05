Za večje pravice delavcev in bolj zdravo delovno okolje

V nadaljevanju preberite:

Prvega maja je začel veljati pravilnik o poklicnih boleznih, ki so ga, kot poudarjajo pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, delavci čakali trideset let in ljudem, ki so zboleli ali se poškodovali zaradi delovnih razmer, prinaša precej višjo raven pravic, kot so veljale do zdaj. Njegove bistvene točke nam je pojasnila dr. Metoda Dodič Fikfak, direktorica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa.