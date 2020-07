»Soške brzice so smrtno nevarne za prostočasne plavalce«

»Ne gre si več zatiskati oči pred tem, da je območje kajakaškega kluba na reki Soči pri Solkanu popularno kopališče – četudi gre za divje kopališče –, na katerem se lahko dnevno zbere tudi do 700 ljudi,« je dejal novogoriški župan, ki je napovedal takojšnje ukrepanje za varnost kopalcev, pa tudi trajnejše rešitve za naprej. Danes se je namreč sestal s predstavniki Soških elektrarn, direkcije za vode, Kajak kluba Soške elektrarne, ministrstva za okolje in prostor, Arsa, uprave za zaščito in reševanje in štaba civilne zaščite.V reki Soči pri Solkanu je namreč pred dnevi utonil deček , star okoli deset let, doma iz Ljubljane. Nesreča se je zgodila pri kajakaškem centru, kjer se je deček kopal, potem pa ga je nenadoma začel odnašati močan tok. Reševalna akcija ni bila uspešna, saj so potapljači otroka našli ob koncu brzic tik pred državno mejo z Italijo. »Pomembno je, da smo se zbrali za mizo vsi akterji in sklenili, da bomo naredili še kaj več, kot nalagajo predpisi, saj očitno to ni bilo dovolj,« je nadaljeval župan. Po njegovih besedah obstajajo deli reke Soče, ki so razmeroma varni in na katerih se ne dogajajo nesreče. So pa drugi deli reke, ki niso nevarni le ob visokem vodostaju, pač pa se dogajajo nezgode tudi, ko je ta nizek. »Dejstvo je, da je na Soči vse več kopalcev, predvsem takih, ki prihajajo iz drugih delov Slovenije in tudi iz tujine, ki reke in njenih pasti ne poznajo tako kot domačini,« je poudaril župan.»Kot prvo potezo naslavljamo težavo že v kopalni sezoni, ki je trenutno na vrhuncu. Prihodnji teden si bomo ogledali strugo in skupaj s Soškimi elektrarnami in kajakaškim klubom bomo na več mestih postavili količke, ki bodo z različnimi barvami kazali višino vodostaja reke. Tako bo jasno vidno, kdaj elektrarna odpira zapornice in je kopanje smrtno nevarno,« je sporočil. Ob količkih pa bodo postavili tudi table v več jezikih, ki bodo kopalce na to opozarjale. Dosedanje označbe očitno kopalcev niso ustrezno nagovorile, da bi prepoznali resnično nevarnost.Za prihodnjo sezono pa je župan napovedal postavitev brvi. »Ko se bo kopalec znašel na desnem bregu in se bo želel vrniti nazaj na levega, bo imel ob povišanem vodostaju tudi možnost uporabe brvi, ki bo povezovala oba brega,« je poudaril. Razmislili pa bodo tudi o omejitvah športnih aktivnosti na posameznih nevarnih odsekih. »Kopanje v samih brzicah je za plavalce, ki niso ustrezno usposobljeni, smrtno nevarno. Nesreča se lahko zgodil tudi, ko ni visokega vodostaja. Gre za območje, rezervirano za športe, ki tja sodijo, in to ni plavanje ljudi, ki so prostočasni plavalci,« je zatrdil. O vseh dolgoročnih ukrepih, vključno z zvočnim signalom ob odprtju zapornic – kar pa se lahko v šumu reke izgubi –, pa bodo podrobneje še razmislili.Župan je še poudaril, da imajo na Soči koncesijo za izrabo reke Soške elektrarne, da je tam speljana tudi kajakaška proga in da ne gre za urejeno kopališče. Kljub temu se na tem območju ljudje že dolgo tradicionalno kopajo, zato tega ne bodo prepovedali, a kopalce pozivajo k previdnosti in naj se raje zadržujejo na bolj varnih odsekih reke, ki v vročih dneh omogoča ohladitev.»Nezgode so se že pripetile pri najnižjem vodostaju 15 kubičnih metrov na sekundo, zato bi bilo zavajajoče, če bi na količku ali stebru označili mejo, katera višina vodostaja pomeni začetek nevarnosti,« je povzel besedo predstavnik Kajak kluba Soške elektrarne, ki je obenem reševalec iz vode. V zadnjih desetih letih povprečno posredujejo pri nezgodah dvakrat na mesec, a se pogostost teh dogodkov povečuje zaradi vse večjega obiska kopalcev.Glede zagotovitve dolgoročne varnosti pa gre po njegovem iskati predvsem vizualno-zvočne rešitve, morda tudi stalno prisotnost reševalcev iz vode. »Stoodstotne varnosti pa ni mogoče zagotoviti, saj je to reka z omejeno vidljivostjo pod vodo, vodostaj lahko niha večkrat na dan, tudi sam sem usposobljen za reševanje človeka le, dokler je ta na gladini,« pove. Vodostaj reke lahko zraste do 1,2 metra, kar se lahko zgodi v približno 25 minutah.