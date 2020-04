Za velikonočnega zajčka omejitev ni bilo

Pravilna odločitev

Omejitev gibanja in prehodi državne meje

Skrb dveh mladoletnih fantov

Na telefonski številki 01/ 514 70 01 vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, med 7. in 19. uro policisti odgovarjajo na številne telefonske klice, pripravljajo pa tudi odgovore na pisna zaprosila, ki jih prejemajo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Ljubljana – Tri tedne mineva, odkar je policija samoiniciativno vzpostavila posebno telefonsko številko in elektronski naslov, da bi državljanom pomagali z nasveti, predvsem tistimi, ki veljajo z vladnim odlokom o omejitvi gibanja za zajezitev epidemije bolezni covid-19.V klicnem centru vsak dan sodeluje od deset do 15 zaposlenih iz policijske akademije poleg sodelavcev iz uprave uniformirane policije, ljudem pa odgovarjajo in svetujejo, kako lahko ravnajo v najrazličnejših življenjskih situacijah, povezanih z izvajanjem odloka in veljavnimi omejitvami.»Vprašanja ljudi se največkrat nanašajo na možne izjeme pri gibanju in prehajanju občinskih meja ter tudi na druge specifične situacije, na primer povezane s tujino, poslovanjem podjetij in podobno,« o glavnini njihovega dela strne Drago Menegalija, predstavnik generalne policijske uprave.Do vključno 16. aprila so odgovorili na več kot 10.700 telefonskih klicev in elektronskih zaprosil, ki so se nanašali na omejevalne ukrepe, zato se je po besedah sogovornika vzpostavitev klicnega centra izkazala za pravilno odločitev.Kljub temu da policija pri izvajanju določenih omejevalnih aktivnosti ni nosilec, ampak le nudi asistenco, so ocenili, da je za ljudi pomembno, da zanje vzpostavijo poseben komunikacijski kanal. »S tem smo jim prisluhnili in pomagali s koristnimi nasveti in informacijami, ki se nanašajo na delo policije.Prejeli smo tudi že več zahval od ljudi, ki smo jim pomagali v različnih situacijah in stiskah. Denimo, ker smo jim hitro in strokovno pomagali pri rešitvi konkretne situacije, tako s pisnimi kot tudi ustnimi pojasnili, kar jim je pomagalo pri njihovem nadaljnjem delovanju, na primer pri poslovanju podjetja,« pravi Menegalija in dodaja, da sicer dobijo tudi vprašanja, ki niso prav nič povezana s policijskimi pooblastili, takrat pa jih bodisi preusmerijo na ustrezno institucijo ali pa, če je šlo za elektronsko pošto, sami posredujejo naprej.Na začetku delovanja klicnega centra so bila vprašanja večinoma povezana z odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja zunaj matičnih občin.Po nekaj dneh izvajanja navedenega odloka, ko je bilo o vsebini odloka izjemno veliko medijskih objav in prispevkov, pa se je vsebina zaprosil vse bolj nanašala na druge teme, kot recimo prestopanje državne meje Slovenije (v notranjost ali samo tranzit), na področje opravljanja dela in prihoda na delo iz držav Bosne in Hercegovine, Hrvaške ali pa odhoda naših delavcev na delo v Avstrijo in Nemčijo.Veliko vprašanj prejemajo tudi glede možnosti transporta opreme za podjetja ali posameznike iz tujih držav v Slovenijo in obratno. Odgovarjajo in pomagajo pa tudi različnim organizacijam, ki se z vprašanji in težavami obračajo nanje.Državljani lahko sicer nekaj najbolj pogostih vprašanj in odgovorov najdejo tudi na spletni strani ministrstva za notranje zadeve.Pri delu se srečujejo tudi z vprašanji, na katera je odgovor težko podati, a se znajdejo tudi v tem primeru.Pred velikonočnimi prazniki so namreč dobili klic dveh otrok, ki sta se obrnila na klicni center z za njiju izjemno perečo težavo. Zbala sta se namreč, da za praznike tokrat ne bo velikonočnega zajčka, saj bi ga pri prehajanju občinskih meja utegnila ustaviti policijska kontrola. Razumljivo je bilo vprašanje, ali bodo policisti velikonočnemu zajčku pogledali skozi prste in ali lahko čokoladno presenečenje kljub temu pričakujeta na nedeljsko jutro med velikonočnimi prazniki.Fanta sta najprej slišala zahvalo za tako prisrčno vprašanje, potem pa je sledila tolažba, da velikonočni zajček brez zadržkov lahko prehaja meje iz ene občine v drugo. Le nasvet je še bil na koncu, in sicer, naj bosta fanta doma, da zajčka slučajno ne zgrešita.