Za viceguvernerko Brezigar Mastenova, za ustavnega sodnika Erbežnik

Predsednik republike je danes zaključil posvetovanja z vodji poslanskih skupin in po opravljenih pogovorih ugotovil, da se za viceguvernerja Banke Slovenije obeta potrebna podpora kandidatki dr. Arjani Brezigar Masten, direktorici analitskoraziskovalnega centra Banke Slovenije, za sodnika ustavnega sodišča pa predavatelju na Evropski pravni fakulteti dr. Anžetu Erbežniku.



Kandidatka za viceguvernerko Banke Slovenija in kandidat za sodnika ustavnega sodišča po njegovih navedbah izpolnjujeta visoka strokovna merila za opravljanje navedenih funkcij. Predsednik republike Borut Pahor bo o svoji odločitvi obvestil poslanske skupine in, kot so sporočili z urada predsednika republike, predvidoma v začetku prihodnjega tedna navedeni kandidaturi posredoval državnemu zboru.



Za izvolitev na obe funkciji je potrebnih najmanj 46 glasov poslancev, vodje poslanskih skupin pa so bili tokrat pri javnem izrekanju svoje podpore bolj zadržani. »Za uspeh volilnega postopka je namreč bolje, da imen ne izpostavljamo,« je na primer dejala vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper.



Igor Masten, soprog Arjane Brezigar Masten, ki ga je vlada nedavno imenovala za nadzornika SID banke, ki jo nadzira Banka Slovenija, je ob tem poslanske skupine že obvestil, da je službo za skladnost poslovanja SID banke 15. septembra obvestil, da bo v primeru uspešne kandidature svoje soproge takoj odstopil z mesta nadzornika, sicer bi namreč lahko nastal konflikt interesov.