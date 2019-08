Čez konec tedna bo zaradi del zaprta vipavska hitra cesta

Zaradi del bo konec tedna zaprta vipavska hitra cesta na relaciji: Nanos–Vipava proti Novi Gorici od petka, 9. 8., od 24. ure do nedelje, 11. 8., do 24. ure;

Vipava–Nanos proti razcepu Nanos od sobote, 10. 8., od 4. ure do nedelje, 11. 8, do 24. ure;

Selo–Ajdovščina proti razcepu Nanos od sobote, 10. 8., od 6. ure do nedelje, 11. 8., do 12. ure;

Obvoz bo na vseh odsekih po vzporedni regionalni cesti.

Že zdaj opozarjajo na praznik v četrtek, 15. avgusta, ko bo zaradi podaljšanega konca tedna močno povečan promet že v sredo, 14. avgusta. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Popolne zapore: Na ljubljanski severni obvoznici je zaprt izvoz Nove Jarše iz smeri Kosez na Šmartinsko cesto, predvidoma do 18. 8. Zaprta je tudi Clevelandska ulica med Jarško in Šmartinsko cesto.

Zaprta je regionalna cesta Sneberje–Ljubljana, Šmartinska cesta, med cesto Trbeže in Snebersko cesto.

Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 19. avgusta zaprt priključek Krtina v obe smeri.

Predvidoma do 16. avgusta bo v Novem mestu zaprta glavna cesta Novo mesto–Metlika.

Dela na cesti

Na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Zadobrovo, pred razcepom Zadobrova proti Ljubljani bo promet potekal samo po enem prometnem pasu od sobote, od 4.30 do nedelje, do 23. ure. Možni so zastoji.

Na štajerski avtocesti bo zaradi odstranjevanja delovne zapore med Šentrupertom in Vranskim predvidoma od sobote, od 21. ure, do ponedeljka promet v vsako smer potekal po enem prometnem pasu. Pričakujemo zastoje.

Zaradi gradnje krožišča Bitnje bo v nedeljo od 6. do 18. ure zaprta glavna cestna povezava med Kranjem in Škofjo Loko, so sporočili iz kranjske občine. V času zapore bo obvoz mogoč po državnih cestah na relaciji Zgornje Bitnje-Škofja Loka-Jeprca-Kranj in obratno, so še zapisali na občini. V primeru padavin bodo dela opravili 18. avgusta.

Po zadnjem prometno obremenjenem koncu tedna je tudi za ta oziroma prihodnji teden pričakovati povečan promet ob običajnih poletnih prometnih konicah: danes popoldne ter v soboto, nedeljo in ponedeljek. Največ prometa in zastojev bo na avtocestah od Avstrije proti Hrvaški in v nasprotni smeri, napoveduje Dars.Obremenjene bodo tudi ceste iz urbanih središč proti turističnim krajem, daljše čakalne dobe je pričakovati na večini mednarodnih mejnih prehodov s Hrvaško. Poleg mejnih prehodov v Istri jih bo največ na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Jelšane, Starod in Karavanke. Konec tedna bodo na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Vipavo popolne zapore posameznega smernega vozišča hitre ceste zaradi odstranitve delovne zapore za zgraditev poskusnih polj protivetrne zaščite.