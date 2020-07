Za vodenje NPU primerna dva kandidata

Darko Muženič. FOTO: Jure Eržen/Delo



Grah Lazarjeva se na razpis ni prijavila

Posebna natečajna komisija uradniškega sveta je po današnjih razgovorih z dvema prijavljenima kandidatoma za mesto direktorja NPU ocenila, da sta oba primerna. Tretji kandidat je od prijave odstopil, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Končna odločitev je zdaj na vršilcu dolžnosti generalnega direktorja policijeNa ministrstvu uradno ne razkrivajo imen prijavljenih kandidatov, a so mediji že minuli teden poročali, da so se na razpis prijavili trije: donedavni direktor uprave kriminalistične policijevršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU)ter višji sodnik na Upravnem sodišču v Celju. Prav slednji je od kandidature odstopil.Posebna natečajna komisija, ki jo vodi nekdanji predsednik policijskega sindikata, je po današnjih razgovorih z Lindavom in Lambergerjem oba ocenila kot primerna ter končno odločitev prepustila Juriču. A glede na dogajanje v zadnjih tednih ne bo presenečenje, če ne bo izbran nihče med njima.NPU je ostal brez direktorja z razrešitvijo6. maja letos. Razrešil ga je zdaj že nekdanji generalni direktor policijeMuženič razrešitev zdaj s tožbo izpodbija na sodišču.Po Muženičevi razrešitvi je začasno vodenje NPU prevzel Lamberger, ki se je sprva tudi omenjal kot favorit za to mesto. Vendar naj bi si podporo zapravil, ker je stopil v bran policistom, ko so nanje ob junijskih hišnih preiskavah pri gospodarskem ministruzaradi domnevno sporne nabave zaščitne opreme z vrha vladajoče politike leteli očitki o spolitiziranosti.Tako je na primer premierna Twitterju zapisal, da je »ključna težava pri delu NPU politizacija dela slovenske kriminalistične policije. Ta del kriminalistične policije se uporablja za obračun s političnimi nasprotniki«. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa je istega dne podal odstopno izjavo, ki jo je utemeljil s prevzemom politične odgovornosti za po njegovo politično motiviranost preiskave. Hojs sicer kljub temu za zdaj ostaja na položaju, je pa sprejel odstop Travnerja.Travner je bil tisti, ki je razrešil tudi Linadava z mesta direktorja uprave kriminalistične policije 8. aprila letos, Ermenc pa se je iz tekme umaknil, ker - kot je pojasnil za spletni portal 24ur.com - se je »v javnosti pojavil precejšen dvom v objektivnost izbire direktorja NPU«. »Poleg tega gre za očitno vnaprejšnje nezaupanje do prijavljenih kandidatov, in to še pred seznanitvijo s kvalifikacijami prijavljenih kandidatov, vključno z njihovo vizijo vodenja, ki jo je treba v skladu z razpisnimi pogoji izdelati. Iz navedenih razlogov sam v takšnem postopku ne morem sodelovati,« je pojasnil Ermenc.V zadnjem tednu pa naj bi se po poročanju medijev pojavila nova kandidatka za vodenje NPU po volji politike. To naj bi bila, ki je bila od konca leta 2010 do 2014 na NPU zaposlena kot preiskovalka, nato je pet let delala na DUTB, trenutno pa je zaposlena pri svetovalni družbi Deloitte, kjer dela v forenziki na področju gospodarskega in finančnega kriminala.Grah Lazarjeva se na razpis ni prijavila. So pa na policiji za 24ur pojasnili, da se je zaradi potrebe po povečanju učinkovitosti delovanja enote v. d. generalnega direktorja policije Jurič glede vodenja NPU sestal z več osebami.Kakšna bo odločitev Juriča, bo morda znano že v prihodnjih dneh. Uradno obvestilo natečajne komisije naj bi prejel do konca tedna, so še navedli na ministrstvu za javno upravo.