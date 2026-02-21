Za volitve v državni zbor vloženih 18 kandidatnih list

Do izteka roka za vložitev kandidatur, 19. februarja, je bilo za volitve v državni zbor, ki bodo 22. marca 2026, na volilnih komisijah osmih volilnih enot vloženih 18 kandidatnih list. Dve listi sta bili vloženi le v eni volilni enoti. Poleg tega sta bili vloženi dve kandidaturi za poslanca madžarske narodne skupnosti in štiri kandidature za poslanca italijanske narodne skupnosti.

V naslednjih dneh bodo volilne komisije volilnih enot preverile pravočasnost in zakonitost vloženih kandidatur ter izpolnjevanje zakonskih pogojev. Postopek poteka v skladu z zakonom o volitvah v državni zbor, ki določa roke za vložitev kandidatnih list, pristojnosti volilnih komisij ter postopek preizkusa pravilnosti kandidatur. Po opravljenem preizkusu bodo komisije izdale odločbe o potrditvi ali morebitni zavrnitvi list.

Rokovnik volilnih opravil je državna volilna komisija sprejela na 21. seji 6. januarja 2026, potrjene kandidatne liste pa bodo objavljene najpozneje do 6. marca 2026.

Vložene kandidatne liste (po abecednem vrstnem redu)

Demokrati. Anžeta Logarja

Državljansko gibanje Resni.ca

Gibanje Svoboda

Glas upokojencev Pavla Ruparja

Karl Erjavec Stranka zaupanje

Koalicija Alternativa za Slovenijo (Stranka Nič od tega in Stranka za zdravo družbo)

KZN – Koalicija zedinjenega naroda – Zedinjena Slovenija (ZSi) in Stranka slovenskega naroda (SSN)

Levica in Vesna

Mi, socialisti!

Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus Marka Lotriča

Piratska stranka Slovenije

Prerod – stranka Vladimirja Prebiliča

Slovenska demokratska stranka – SDS

Slovenska nacionalna stranka – SNS

Socialni demokrati

Zeleni Slovenije + SG Stranka generacij

Samo v volilni enoti 5000:

– Rešitev – stranka upokojencev Velenje, Slovenija

Samo v volilni enoti 4000:

– Sloga

Kandidature za poslanca italijanske narodne skupnosti (po abecednem vrstnem redu)

Destefano Stefano

Poletti Christian

Scheriani Alberto

Ziza Felice

Kandidature za poslanca madžarske narodne skupnosti (po abecednem vrstnem redu)

Horvat Tomi

Horváth Ferenc

Državna volilna komisija opozarja, da kandidatne liste še niso potrjene. Seznam organizatorjev volilne kampanje bo dokončen po potrditvi kandidatur.