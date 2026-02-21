Za volitve v državni zbor vloženih 18 kandidatnih list

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Do izteka roka za vložitev kandidatur, 19. februarja, je bilo za volitve v državni zbor, ki bodo 22. marca 2026, na volilnih komisijah osmih volilnih enot vloženih 18 kandidatnih list. Dve listi sta bili vloženi le v eni volilni enoti. Poleg tega sta bili vloženi dve kandidaturi za poslanca madžarske narodne skupnosti in štiri kandidature za poslanca italijanske narodne skupnosti.
V naslednjih dneh bodo volilne komisije volilnih enot preverile pravočasnost in zakonitost vloženih kandidatur ter izpolnjevanje zakonskih pogojev. Postopek poteka v skladu z zakonom o volitvah v državni zbor, ki določa roke za vložitev kandidatnih list, pristojnosti volilnih komisij ter postopek preizkusa pravilnosti kandidatur. Po opravljenem preizkusu bodo komisije izdale odločbe o potrditvi ali morebitni zavrnitvi list.
Rokovnik volilnih opravil je državna volilna komisija sprejela na 21. seji 6. januarja 2026, potrjene kandidatne liste pa bodo objavljene najpozneje do 6. marca 2026.
Demokrati. Anžeta Logarja
Državljansko gibanje Resni.ca
Gibanje Svoboda
Glas upokojencev Pavla Ruparja
Karl Erjavec Stranka zaupanje
Koalicija Alternativa za Slovenijo (Stranka Nič od tega in Stranka za zdravo družbo)
KZN – Koalicija zedinjenega naroda – Zedinjena Slovenija (ZSi) in Stranka slovenskega naroda (SSN)
Levica in Vesna
Mi, socialisti!
Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus Marka Lotriča
Piratska stranka Slovenije
Prerod – stranka Vladimirja Prebiliča
Slovenska demokratska stranka – SDS
Slovenska nacionalna stranka – SNS
Socialni demokrati
Zeleni Slovenije + SG Stranka generacij
– Rešitev – stranka upokojencev Velenje, Slovenija
– Sloga
Destefano Stefano
Poletti Christian
Scheriani Alberto
Ziza Felice
Kandidature za poslanca madžarske narodne skupnosti (po abecednem vrstnem redu)
Horvat Tomi
Horváth Ferenc
Državna volilna komisija opozarja, da kandidatne liste še niso potrjene. Seznam organizatorjev volilne kampanje bo dokončen po potrditvi kandidatur.
Komentarji