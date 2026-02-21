  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Za volitve v državni zbor vloženih 18 kandidatnih list

    Dve listi sta bili vloženi le v eni volilni enoti. Vloženi sta bili dve kandidaturi za poslanca madžarske narodne skupnosti in štiri za poslanca italijanske.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen/Delo
    R. I.
    21. 2. 2026 | 08:09
    3:20
    Do izteka roka za vložitev kandidatur, 19. februarja, je bilo za volitve v državni zbor, ki bodo 22. marca 2026, na volilnih komisijah osmih volilnih enot vloženih 18 kandidatnih list. Dve listi sta bili vloženi le v eni volilni enoti. Poleg tega sta bili vloženi dve kandidaturi za poslanca madžarske narodne skupnosti in štiri kandidature za poslanca italijanske narodne skupnosti.

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    V naslednjih dneh bodo volilne komisije volilnih enot preverile pravočasnost in zakonitost vloženih kandidatur ter izpolnjevanje zakonskih pogojev. Postopek poteka v skladu z zakonom o volitvah v državni zbor, ki določa roke za vložitev kandidatnih list, pristojnosti volilnih komisij ter postopek preizkusa pravilnosti kandidatur. Po opravljenem preizkusu bodo komisije izdale odločbe o potrditvi ali morebitni zavrnitvi list.

    Rokovnik volilnih opravil je državna volilna komisija sprejela na 21. seji 6. januarja 2026, potrjene kandidatne liste pa bodo objavljene najpozneje do 6. marca 2026.

    Vložene kandidatne liste (po abecednem vrstnem redu)

    Demokrati. Anžeta Logarja

    Državljansko gibanje Resni.ca

    Gibanje Svoboda

    Glas upokojencev Pavla Ruparja

    Karl Erjavec Stranka zaupanje

    Koalicija Alternativa za Slovenijo (Stranka Nič od tega in Stranka za zdravo družbo)

    KZN – Koalicija zedinjenega naroda – Zedinjena Slovenija (ZSi) in Stranka slovenskega naroda (SSN)

    Levica in Vesna

    Mi, socialisti!

    Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus Marka Lotriča

    Piratska stranka Slovenije

    Prerod – stranka Vladimirja Prebiliča

    Slovenska demokratska stranka – SDS

    Slovenska nacionalna stranka – SNS

    Socialni demokrati

    Zeleni Slovenije + SG Stranka generacij

    Samo v volilni enoti 5000:

    – Rešitev – stranka upokojencev Velenje, Slovenija

    Samo v volilni enoti 4000:

    – Sloga

    Kandidature za poslanca italijanske narodne skupnosti (po abecednem vrstnem redu)

    Destefano Stefano

    Poletti Christian

    Scheriani Alberto

    Ziza Felice

    Kandidature za poslanca madžarske narodne skupnosti (po abecednem vrstnem redu)

    Horvat Tomi

    Horváth Ferenc

    Državna volilna komisija opozarja, da kandidatne liste še niso potrjene. Seznam organizatorjev volilne kampanje bo dokončen po potrditvi kandidatur.

    Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Tuji
    Svet
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Slovenija
    Vremenske razmere

    Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

    Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    volitvekandidaturaVolitve 2026kandidature

    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Brazilci čakajo na naslov prvakov, najboljši strelec dviguje roko

    Pred leti najboljši nogometaš na svetu Neymar se je v minulem tednu vrnil na igrišča, želi prepričati Carla Ancelottija, da si zasluži vozovnico za ZDA.
    21. 2. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pasja kuga

    Smrtonosna kombinacija virusa in bakterije pobila 72 tigrov v živalskem vrtu

    Preiskovalci med dejavnike, ki so prispevali k tragediji, navajajo tudi morebitno vsiljeno sorodstveno parjenje v ujetništvu.
    21. 2. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Nedelo
    Guédelon

    Grad, ki je pomagal rešiti Notre-Dame

    Gre za del projekta, katerega namen je odkriti, kako je potekala gradnja gradov in drugih zgradb in celo izdelovanje notranje opreme v 13. stoletju.
    21. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Izkopala si je pot na svobodo

    Le kaj bomo lahko o tem prebrali v javnem dobrem, slovenskem pravopisu kot javnem dobru?
    21. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrtna nesreča

    Tragičen dogodek: Med vožnjo je padel s traktorja in umrl

    69-letnik je med vožnjo padel s traktorja in na kraju umrl.
    21. 2. 2026 | 08:49
    Preberite več
