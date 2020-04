Za vračajoče iz tujine 14-dnevna karantena na stalnem ali začasnem naslovu 

8.25 Na Kitajskem poklon za mučeniki epidemije

8.23 Prodaja moke, riža in testenin poskočila za trikrat

8.15 Trump priporoča Američanom maske, sam jih ne bo nosil

8.00 V ivanški občini omejili dostope do nekaterih krajev

Odgovorni in sočutni moramo biti do oseb s posebnimi potrebami. FOTO: Leon Vidic/Delo

7.35 Zaradi koronavirus odpadla kajakaška tekmovanja

06.00 Nova pravila za vračajoče domov

00.30 Tudi zadnje ure delovanja trgovin le za ranljive skupine

00.00 Število smrti se je povzpelo na 20

PREBERITE TUDI:



Vse predsednikove zdravstvene napake

Na Kitajskem so se ob današnjem prazniku mrtvih ob deseti uri po lokalnem času s triminutnim molkom spomnili žrtev covida-19, zastave pa so spustili na pol droga. V spomin na žrtve so danes v državi odpovedali vse javne dogodke.Žrtvam so se poklonili tudi z oglašanjem siren in hup avtomobilov, vlakov in ladij, poročajo tuje tiskovne agencije.Spomnili so se tudi 14 »mučenikov epidemije«, ki so jih v četrtek razglasile oblasti. Med njimi je tudi zdravnik Li Wenliang, ki je umrl februarja zaradi covida-19. Policija ga je sprva obtožila širjenja govoric, ko je konec lanskega leta prvi opozarjal na izbruh novega virusa v Wuhanu, od koder se je nato razširil po vsem svetu.Strah pred posledicami epidemije novega koronavirusa in vladinimi ukrepi je ljudi pognal v trgovine in obsežnejše nakupe, so ugotavljali pri agencij Nielsen. Pri izbranih trgovskih verigah so tako zabeležili 67-odstotno povečanje vrednostne prodaje v primerjavi s primerljivim tednom lani, to je med 11. in 17. marcem 2019.V tednu med 9. in 15. marcem se je prodaja moke, riža in testenin v primerjavi s primerljivim obdobjem pred letom dni v Sloveniji povečala za več kot 300 odstotkov, kažejo podatki agencije Nielsen. Pri žitnih kosmičih, žitaricah za kuhanje, konzerviranem mesu in vnaprej pripravljenih omakah in juhah v vrečkah je rast med 200- in 300-odstotna.Center za nadzor nad boleznimi (CDC) je izdal priporočilo Američanom za pokrivanje obraza, potem ko je doslej veljalo, da maske ne preprečujejo širitve okužb. Generalni kirurg ZDA Jerome Adams je skušal pojasniti zmedo . »Radi bi razložili evolucijo navodil glede mask, ker povzroča zmedo med Američani. Najprej smo menili, da maske ne bodo imele velikega učinka proti širitvi okužb, zadnji dokazi pa pravijo, da lahko virus širijo tudi ljudje, ki ne kažejo simptomov. Nova priporočila bodo prišla, kot bodo narekovali dokazi,« je dejal.Trump je dejal, da si sam sebe ne more predstavljati z masko na obrazu, ko sedi v Ovalni pisarni Bele hiše in pozdravlja tuje voditelje, čeprav teh trenutno zaradi pandemije ni kaj prida naokrog. »Gre le za priporočilo. Priporočili so, jaz pa je nočem nositi,« je dejal Trump. Prva damaje medtem tvitnila Američanom, naj resno upoštevajo navodila glede družbenega distanciranja in nošenja mask oziroma pokrival na obrazu.Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije na območju občine Ivančna Gorica je župan Dušan Strnad prepovedal ves promet po lokalnih cestah do javnih površin in javnih krajev, kjer bi se lahko ljudje množično zbirali.Gibanje je omejeno do Polževega po lokalni cesti Muljava – Zavrtače in po lokalni cesti Peščenik – Zavrtače – Malo Hudo; do Obolnega in Pristave nad Stično po lokalni cesti Ivančna Gorica – Stična – Obolno – Gozd Reka; do Leskovške planote po lokalni cesti Višnja Gora – Žabjek; do slapov Kosce po javni poti Kosca – Groznik; do izvira reke Krke in Krške jame po lokalni cesti Krka – Gradiček; do izletniške točke Lavričeva koča po javni poti Šentvid pri Stični – Petrušnja vas – Strmec in do Vzgojno-izobraževalnega centra Ivančna Gorica.Ukrep ne velja za domačine, za intervencijska vozila ter za opravljanje gospodarske in kmetijske dejavnosti. Podobne ukrepe so sprejele tudi nekatere ostale občine v državi.Evropska kajakaška zveza (ECA) je v petek sporočila, da so vsa tekmovanja pod njenim okriljem do sredine avgusta odpovedana ali prestavljena. Več informacij, katera tekmovanja bi lahko izvedli od avgusta dalje, naj bi posredovali maja. Novi koronavirus vse bolj hromi življenje športnikov, ki so ostali tudi brez letošnjih olimpijskih iger. Slabim novicam v teh dneh ni konca.Zaradi trenutnih športu nič kaj prijaznih in naklonjenih razmer in epidemije novega koronavirusa so odpadla vsa za april predvidena tekmovanja v koledarju Kajakaške zveze Slovenije. V nacionalni organizaciji za kajakaški in kanuistični šport pozorno spremljajo razvoj razmer, ob tem pa tudi čakajo na informacije Mednarodne kajakaške zveze (ICF) in Evropske kajakaške zveze (ECA), kaj se bo zgodilo z letošnjimi kajakaškimi tekmovanji.Danes začenjajo veljati tudi navodila za vse, ki se iz tujine vračajo v Slovenijo. Za zdrave osebe bo od danes naprej po vrnitvi iz tujine odrejena karantena , za osebe z bolezenskimi znaki okužbe z novim koronavirusom pa izolacija. Če bo oseba, ki se vrača iz tujine v Slovenijo, zdrava, bodo zdravstveni delavci njene podatke posredovali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Ta bo zanjo predlagal karanteno na stalnem ali začasnem naslovu v obdobju 14 dni od prihoda v Slovenijo. Ukrep velja od 6. ure zjutraj , ne veljajo pa za delovne migrante in osebe, ki opravljajo prevoz blaga v Slovenijo ali so v tranzitu, ter osebe, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu. Velja pa za delavce, ki prehajajo mejo zaradi sezonskih del.Trgovine bodo zadnjo uro trgovanja od danes sprejemale le še ranljive skupine - invalide, upokojence in nosečnice. Tem je vlada že pred tem za nakupe namenila čas med 8. in 10. uro dopoldne, sedaj pa jim je dala na voljo nekaj več časa. Danes pa začenjajo veljati tudi navodila za vse, ki se iz tujine vračajo v Slovenijo. V Sloveniji je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) skupno 934 okuženih s koronavirusom, od tega je bilo nazadnje 34 novih. Umrlo je 20 ljudi.