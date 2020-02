FOTO:Za vrnitev bi ji morali dati tisto, zaradi česar je odšla

​Pravnica Danaja Fabčič Povše, ki se ukvarja s pravnimi vidiki velikega podatkovja, anonimnosti in kriptografije, večinoma dela pri evropskih projektih. Je del približno 50-članske raziskovalne skupine na Katoliški univerzi v belgijskem Leuvnu, na kateri bo kmalu začela delati doktorat.Ko pojasnjuje, v čem je smisel njenega dela in kje se najbolje znajde, se vedno vrača k isti stvari – tesni povezavi z industrijo. Prav v tem vidi dodano vrednost dela in študija, ki ga (za zdaj še) opravlja v tujini, ali kot pravi sama: »Veliko se ukvarjam s projekti, financiranimi iz Obzorja 2020, ki so usmerjeni v končen produkt. Običajno ...