Za vsako diagnozo je edinstvena življenjska zgodba

Zaupanje med bolnikom z rakom in zdravstvenim timom je temelj celostne, sočutne in individualizirane obravnave od prvega suma na bolezen do življenja po zdravljenju. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije ob 40-letnici delovanja z vseslovensko kampanjo Kilometri malih zmag poudarja moč osebnih zgodb, psihosocialne podpore in aktivne vloge bolnikov.

Slovenija kljub nižjim vlaganjem dosega dobre rezultate zdravljenja raka, za boljše preživetje ostajajo ključni zgodnje odkrivanje, celostna obravnava in dostop do sodobnih tehnologij. Razvoj umetne inteligence, robotske kirurgije ter starih in novih presejalnih programov obeta izboljšanje izidov zdravljenja ter kakovosti življenja bolnikov.