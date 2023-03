Za vse reproduktivne pravice brez doplačil

V nadaljevanju preberite:

Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno, piše v ustavi, zato bi se tudi vse s tem povezane zdravstvene storitve morale zagotavljati iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, brez doplačil in dodatnih zavarovanj, so prepričani pri Inštitutu 8. marec, kjer pozivajo skupščino zavoda za zdravstveno zavarovanje in vlado, naj to tudi zagotovita. Zdaj, denimo, obvezno zavarovanje krije 80 odstotkov stroškov splava. V zvezi z istim, 55. členom ustave pa sta pred ustavnim sodiščem dve zahtevi za oceno ustavnosti, ker oploditev z biomedicinsko pomočjo ni dostopna samskim ženskam.