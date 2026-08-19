Kaos na avtobusih: prideš pravočasno, kupiš vozovnico, a ostaneš na postaji

Očitki na račun avtobusnih prevoznikov se zdijo brez konca, in to kljub povečevanju števila voženj, dodatnim avtobusom in brezplačnim vozovnicam. Manjkajo rezervacije, ki bi po mnenju mnogih lahko ublažile prerivanje za sedeže, pa tudi spletno mesto, kjer bi bilo mogoče kupiti vozovnice za pot, denimo, z enega konca Slovenije na drugega z različnimi prevoznimi sredstvi, kar vlade napovedujejo že leta. Avtobusni prevozi, zlasti med vikendi, iz Ljubljane do morja ali do Bleda so glede na izkušnje in pritožbe potnikov lahko prava mora. Nazadnje je razburjenje povzročil gibalno omejen potnik, ki sporoča, da javni prevoz ni zgolj komercialna storitev. »Gre za gospodarsko javno službo, ki mora biti dostopna in varna za vse – tudi za starejše, invalide, osebe z omejeno mobilnostjo, družine in ...