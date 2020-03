Za zdaj za domačine še dovoljen sprehod ob morju in jezeru

V Piranu imajo dovolj nadzornikov

V piranski občini se zdaj ob obali lahko sprehajajo le domačini. Foto: Su. K./Delo

Na Bledu preučujejo odlok

Po besedah notranjega ministraje bila vlada po sončni, »turistični« soboti prisiljena v zaostrovanje omejitev gibanja prebivalcev.Od polnoči je tako z vladnim odlokom prepovedano gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča. Prepovedani sta tudi gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine. Podrobnejšo opredelitev vseh navedenih izjem za območje posamezne samoupravne lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi. Bodo na Bledu in v piranski občini dodatno omejili sprehode ob obali?»V Občini Piran v tem trenutku ne načrtujemo zaprtja obalnega pasu za občane naše občine. Tovrstni ukrep bomo sprejeli nemudoma, če bo to potrebo. V Občini Piran smo imeli po tej plati težave predvsem zaradi obiskovalcev iz drugih delov Slovenije, kar pa se bo, tako vsaj upamo, radikalno spremenilo z novo vladno uredbo o prepovedi gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča. Nadzor bomo tako kot doslej izvajali s pomočjo občinskih redarjev in predstavnikov civilne zaščite. V tem trenutku jih imamo dovolj,« so nam sporočili s piranske občine.Kaj pa Bled, ki so ga ta konec tedna tudi »oblegali« obiskovalci iz drugih krajev? Občina Bled in Civilna zaščita Bled bosta natančno pregledali novo uredbo vlade o omejitvi gibanja in se odločili o morebitnih dodatnih ukrepih na Bledu. »Na Bledu sicer spoštovanje teh ukrepov nadzorujeta policija in občinsko redarstvo, včeraj pa smo že imeli pripravljenih še šest dodatnih prostovoljcev, ki bi jih po potrebi poslali na teren, kjer bi opozarjali ljudi o prepovedi združevanja, vendar nam jih na srečo ni bilo treba aktivirati. O vsem, kar bo danes čez dan sprejeto, vas obvestimo,« pa sporočajo z Bleda.