Za živahen utrip Portoroža skrbijo Slovenci

»Boni so nas rešili! To je bila pametna poteza vlade, pri kateri ni šlo za podpiranje nedela, ampak smo dobili možnost, da si denar zaslužimo,« meni Mate Matjaž, lastnik družinskega hotela Tomi. Podatki portoroškega turističnega združenja za pretekli konec tedna kažejo, da Slovenci po številu prenočitev predstavljajo kar 80 odstotkov vseh gostov. Tudi ta konec tedna si v piranski občini obetajo polno zasedenost turističnih kapacitet.Portoroški hotelir in gostinec Mate Matjaž je v minulih letih gostil predvsem tuje turiste, a je letos vesel vseh domačih gostov, ki so mu v razmerah pandemije rešili začetek poletne ...