Za zlorabo otrok so vedno odgovorni odrasli

Na posvetu o spolnih zlorabah in izkoriščanju otrok in mladostnikov na internetu so se starejši ob sodobnih pojavih, kot sta grooming in seksting, učili, kako mladim zagotoviti oporo ter kako jih (za)ščititi. Gostitelj razprav je bila fakulteta za družbene vede, katere dekan Samo Uhan je poudaril, da pri varnosti na spletu nobena institucija ali stroka ne more dati celovitega odgovora: »Potrebujemo okolje, v katerem bodo otroci in mladi usposobljeni za varno ravnanje, odrasli pa za to, da tveganja prepoznamo in se nanje ustrezno odzovemo.«

Pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU) Dejan Grandič je poudaril, da moramo pri spolnih zlorabah na spletu govoriti tudi o ljudeh, ki tehnologije uporabljajo za zlorabo otrok: »Odgovoren je vedno odrasli oziroma storilec.«

Odrasli storilci manipulativno izkoriščajo svojo zrelost, da prek spleta zgradijo zaupanje z otrokom, kar strokovno imenujemo spletno zapeljevanje ali grooming. To je Grandič opisal kot proces, v katerem storilec postopno pridobiva otrokovo zaupanje, preverja njegove meje in ustvarja okoliščine, v katerih otrok vse težje prepozna, da je žrtev manipulacije: »Spletno napeljevanje, izsiljevanje z intimnimi posnetki, ustvarjanje in širjenje posnetkov spolnih zlorab otrok ter uporaba umetne inteligence niso nujno ločeni pojavi.« Prav zaradi kompleksne manipulacije zlorabljen oziroma napeljevan otrok potrebuje absolutno zaščito, podporo in občutek varnosti.