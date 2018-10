FOTO:Zabaven in strokoven, s pogledom v prihodnost

Povezovanje in izmenjava idej

Po besedah organizatorjev – poleg Zdusa sta to še ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter podjetje Proevent – je festival za tretje življenjsko obdobje edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna v Evropi: »Je prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami.«



Folklorni in orientalski plesi ter pevski nastopi

Obiskovalce letošnjega festivala čaka tudi poseben program na festivalski tržnici, kjer se jim bodo predstavili ponudniki zdravih pripravkov in živil. Foto Uroš Hočevar

17.000

obiskovalcev pričakujejo v Cankarjevem domu



Medgeneracijski sporazum in izzivi vseživljenjskega učenja

Od danes do srede je v Cankarjevem domu festival za tretje življenjsko obdobje.

Več kot 70 društev upokojencev se bo predstavilo in nastopilo na dveh odrih.

Do sredine julija prihodnje leto bo v okviru festivala potekal fotografski natečaj.

Več kot 130 dogodkov, šest okroglih miz, 10 atraktivnih delavnic in bogat program soorganizatorjev so številke, ki kažejo raznolikost letošnjega festivala. Foto Uroš Hočevar

130

dogodkov se bo zvrstilo v treh dneh



Na festivalski tržnici zdravi pripravki in nasveti

Festival za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, v Ljubljanio, 26. septembra 2017. [Festival za tretje življenjsko obdobje,starost,upokojenci,starostniki] Foto Uroš Hočevar

Ljubljana – Kje lahko najdemo odgovore na vprašanja, ki se porajajo človeku v starosti? Odgovor je preprost: na festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki letos poteka pod geslom Vsi smo ena generacija! in je že osemnajsti po vrsti. Od danes do srede ga gosti Cankarjev dom, vsak dan od 9. do 18. ure.Pričakujejo 17.000 obiskovalcev. V Cankarjevem domu se bodo srečali predstavniki številnih društev upokojencev iz vse Slovenije in tujine, pripravljajo najrazličnejše predstavitve za kakovostno in zdravo staranje, več kot 130 kulturnih dogodkov, šest okroglih miz v okviru strokovnega programa, deset privlačnih delavnic, 36 izobraževalnih dogodkov ter bogat program soorganizatorjev festivala, zveze društev upokojencev (Zdus) ter ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V treh dneh se bo zvrstil pester program, ki obiskovalcu ponuja tako rekoč vse, od nasvetov za zdravo življenje do zabavnih vsebin, izobraževanja in razmišljanja o prihodnosti. Lani je dogodek soustvarjalo več kot tri tisoč ljudi.Kar težko je opisati vso raznolikost festivala, ki jo oblikujejo tudi društva upokojencev iz vse države, ki se bodo predstavila na dveh odrih. Več kot sedemdeset se jih bo predstavilo s folklornimi, orientalskimi in plesnimi nastopi, ne bodo manjkali pevski nastopi zborov upokojenskih društev, pa tudi osnovnih in srednjih šol, ter kratke gledališke igre. Danes ob 16. uri denimo vabijo v Linhartovo dvorano na 10. večer pesmi in plesa, jutri, prav tako ob 16. uri, pa na 43. srečanje upokojenskih pevskih zborov. Največja nevladna organizacija pri nas, Zdus, bo vse dni obiskovalcem – vstop na festival je prost – ponujala informacije tudi na Zdusovi infotočki.V kar treh predavalnicah in na Odprti delavnici bo potekal izobraževalni program, povezan s temami zdravja in aktivnega preživljanja prostega časa, socialne oskrbe, ustvarjalnosti, izobraževanja, dietetike in demence. Trije evropski poslanci, Romana Tomc, Ivo Vajgl in Igor Šoltes, bodo sodelovali na okrogli mizi Kakovostna starost v EU, na kateri bodo govorili o današnji danosti, starajoči se družbi, ki odpira nove izzive v EU. V okviru izobraževalnega programa, kjer je organiziranih 32 okroglih miz, pa bodo med drugim razmišljali o dolgotrajni oskrbi in kakovosti življenja ter o premagovanju depresije, nervoze in tesnobe ob pomoči sibirske fotomedicine.Za udeležence festivala iz bolj oddaljenih krajev je, kakor je že v navadi, poskrbljeno, pa bodo lahko svoj prihod v prestolnico izkoristili za obisk najbolj zanimivih in skritih kotičkov Ljubljane. V okviru festivala bo mestna občina namreč obiskovalcem omogočila številne brezplačne dejavnosti in vodene oglede po raznih zanimivostih prestolnice.Raznolik je tudi strokovni del festivala, ki ga bo odprl Tone Partljič z odlomkom iz predstave Čaj za dve, ki osvetljuje življenje starejših v ustanovah. Teme strokovnega programa se bodo dotikale dolgotrajne oskrbe in kakovosti življenja starejših v organizaciji socialne zbornice in Zdusa, predstavljen bo medgeneracijski sporazum v organizaciji Zdusa in mladinskih organizacij, razmišljali bodo tudi o vseživljenjskem učenju starejših. Okroglo mizo o srebrni ekonomiji kot enem večjih izzivov slovenskega gospodarstva bo vodil Dušan Kidrič iz združenja seniorjev.Zadnji dan festivala pripravljajo še mednarodno konferenco o učinkovitih ekosistemih v zdravstvu in oskrbi, konferenco ITHACA (Inovacije, zdravje in skrb za vse), ki je evropski razvojni projekt v sklopu programa Interreg Europe. V Ljubljani bodo pod naslovom eZdravje in eOskrba v Sloveniji v ogledalu Evropske unije predstavili primere dobre prakse in smernice na tem področju. »Na srečanje smo povabili politike, podjetnike, predstavnike nevladnih organizacij, raziskovalce in druge govornike, saj je prireditev lepa priložnost, da gostujočim delegatom predstavimo stanje v pametnem zdravstvu in oskrbi pri nas,« pravijo organizatorji.Skupni glavni cilj projekta je izboljšati sodelovanje v zdravstvu in vsem skupinam prebivalstva zagotoviti uravnoteženo ter kakovostno oskrbo, ki bo pravočasna in ne bo odvisna od lokacije. Konferenco bo vodil center za družboslovno informatiko pri fakulteti za družbene vede.Obiskovalce letošnjega festivala čaka tudi poseben program na festivalski tržnici, kjer se jim bodo predstavili ponudniki zdravih pripravkov in živil. Informacije in zdrave nasvete bodo lahko dobili pri čebelarju, izdelovalcu izdelkov iz konoplje, društvu naturistov, ekoloških pridelovalcih ...Do sredine julija prihodnje leto bo v okviru festivala potekal fotografski natečaj, na katerem bodo izbirali najboljše fotografe v dveh kategorijah: obrazi in prosta tema. Izbore bodo opravljali mesečno, vse izbrane fotografije bodo prišle v selekcijo za končni izbor fotografije in fotografa leta.