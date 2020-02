Državna mreža potresnih opazovalnic je ob 10.32 zaznala padec meteorita, so na twitterju zapisali na Agenciji za okolje. Zapisu so priložili sliko, kako je pok zaznala potresna opazovalnica Črešnjevec.Na družbenih omrežjih se je usula vrsta zapisov in fotografij prič, ki so na nebu zagledali močno svetlobo, nato slišali pok in hrup, so sporočali številni prebivalci Bele krajine in Suhe krajine. Nato pa so videli še sledi belega dima, ki je pogost ob takšnem padcu.Dogodek so opazili tudi na Hrvaškem na območju Reke, Karlovca in Zagreba. Meteor je eksplodiral na 30 kilometrih višine nad Slovenijo, je poročala regionalna televizija N1 na svoji spletni strani.