Začela so se nova obširna obnovitvena dela, dopustniški zastoji do septembra

Za nami je še en prometno obremenjen počitniški vikend, h kateremu je tokrat dodatno pripomogel praznik Marijinega vnebovzetja v petek, z njim pa začetek tradicionalnega množičnega dopustovanja Italijanov. Zastoji pa poleti ne nastajajo le zaradi dopustnikov, temveč tudi zaradi številnih del na cesti – denimo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami.

Včeraj pa je na vipavski hitri cesti zaradi obsežnih del začela veljati dolgo napovedovana kar 100-dnevna zapora (tj. do konca novembra) med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici. Medtem ko je na hitri cesti H4 Razdrto–Vipava v smeri proti Novi Gorici promet prek Rebernic zaradi gradnje dodatne protivetrne zaščite že potekal po prehitevalnem pasu, ker je bil vozni zaprt, so dela na tem območju zdaj prešla v intenzivnejšo fazo.

»Na razcepu Nanos bosta zaprta oba kraka, ki s primorske avtoceste A1 – tako iz smeri Kopra kot Ljubljane – vodita proti Novi Gorici. Obvoz bo urejen prek priključka Razdrto po regionalni cesti Razdrto–Vipava. V tem času bo promet iz Razdrtega proti Vipavi potekal po vzporedni regionalni cesti.

Vozila, namenjena proti Vipavi, bodo na semaforiziranem priključku Razdrto preusmerjena na regionalno cesto R2-444 Razdrto–Manče–Vipava, po kateri bodo nadaljevala do priključka Vipava, kjer se bodo ponovno vključila na hitro cesto. Ta ureditev bo veljala za vsa osebna vozila, avtobuse in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji. Tranzitni tovorni promet bo na primorski avtocesti A1 preusmerjen proti mejnemu prehodu Fernetiči. Promet iz smeri Vipave proti Razdrtemu bo potekal nemoteno po obeh pasovih hitre ceste, brez preusmeritev,« so napovedali pri Darsu, kjer so projekt na tiskovni konferenci 7. avgusta podrobneje predstavili predstavniki Darsa, ministrstva za notranje zadeve, občin Vipava, Ajdovščina in Postojna, prometne policije ter ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Različne vrste dela sicer potekajo tudi na avto- in hitrih cestah drugod po državi, zato se je na pot priporočeno odpraviti ustrezno informirani in pripravljeni. Po poročanju portala Promet.si gre vse do začetka septembra zastoje pričakovati na ljubljanski obvoznici ter vpadnicah v večja mesta, močno obremenjeni bodo tudi prehodi z Avstrijo. Kot dodajajo, večinoma na promet po Sloveniji v tem času vplivajo dopustniki oziroma turisti, »kar vpliva tudi na povečane jutranje in popoldanske prometne konice; predvsem v ponedeljek in petek, prav tako obiski turističnih destinacij«.