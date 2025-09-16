Začelo se je glasovanje za nagrado skupnosti za Social Impact Award 2025

Začelo se je glasovanje za nagrado skupnosti v okviru Social Impact Award Slovenia 2025, ki jo v Sloveniji letos prirejajo že petič zapored. Program izvaja Slovenska agencija za mlade v sodelovanju z Impact Hubom Slovenia.

V finalno fazo se je uvrstilo 13 ekip mladih inovatorjev, ki so čez poletje ob podpori mentorjev in strokovnjakov razvijali podjetniške ideje z družbenim in okoljskim vplivom. Glasovanje bo potekalo na uradni spletni strani do 18. septembra do 23. ure.

Program podpirajo vse tri slovenske javne univerze – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem –, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad RS za mladino ter številni partnerji iz gospodarstva in medijev.

Vodja programa Gal Krajnčič je ob začetku glasovanja poudaril, da je podpora skupnosti ključna za mlade podjetnike, saj jim omogoča stik z javnostjo in dragocene povratne informacije. »Podpora skupnosti jim vliva dodatno energijo in samozavest za nadaljnji razvoj. Že peto leto zapored dokazujemo, da je v Sloveniji veliko mladih, ki si želijo prispevati k pozitivnim spremembam, in veseli smo, da jih lahko spremljamo ter podpiramo na tej poti,« je še dejal.

Zaključna prireditev bo 19. septembra 2025 v hotelu Grand Plaza v Ljubljani, kjer bo strokovna žirija podelila tri nagrade žirije in nagrado skupnosti, ki jo izbere javnost. Štirje zmagovalci bodo prejeli začetni kapital, mentorsko podporo ter članstvo v Impact Hubu Ljubljana, jeseni pa se bodo udeležili globalnega srečanja vseh zmagovalcev, ki bo prvič potekalo v Ljubljani.