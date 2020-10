FOTO:Začelo se je novo, nekoliko drugačno študijsko leto

Preberite še: Študij, prilagojen razmeram

Študentje morajo ves čas nositi maske. FOTO: Leon Vidic/Delo

Študentje si morajo ob prihodu na fakulteto razkužiti roke. FOTO: Leon Vidic/Delo

Študentje se ob prihodu tudi prijavijo s posebno kodo, tako profesorji vedo, kateri študentje so v predavalnicah. FOTO: Leon Vidic/Delo

Prvi dan faksa. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Ljubljana, 1. oktober 2020 [študentje,predavanja,koronavirus,zaščitne maske,motivi] Foto Leon Vidic/delo

Del predavanj bo potekal v predavalnicah, del pa na daljavo preko spleta. FOTO: Jure Eržen/Delo

Za novo študijsko leto so tri javne in tri zasebne univerze ter en javni in 41 zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov razpisali 46.435 vpisnih mest za vpis v 1. letnik na več kot 800 dodiplomskih, magistrskih in doktorskih programih. FOTO: Leon Vidic/Delo

Novim študentom pri uvajanju v novo življenje pomagajo tudi študentske organizacije. FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Jure Eržen/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

Za okoli 60.600 se je začelo novo študijsko leto, ki bo sicer zaradi covida-19 precej drugačno od prejšnjih let. Kot kažejo prve napovedi, bo del predavanj potekal v predavalnicah, del pa na daljavo preko spleta. Na enak, kombiniran način so potekali tudi sprejemi novincev na fakultetah.Ob začetku študijskega leta je študente v poslanici danes nagovorila ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Prepričana je, da so vsi deležniki študijskega procesa v pripravo njegove izvedbe vložili poseben napor, da bo študij kljub omejitvam in nevarnostim, ki jih prinaša koronavirus, varen in enako kakovosten kot pretekla leta.Vsem, ki so ali bodo prispevali k temu, da bo študijsko leto potekalo čim bolj varno in kakovostno, se je zahvalila, bruckam in brucem pa zaželela uspešno, pogumno, odlično in vztrajno študijsko pot.Na ljubljanski ekonomski fakulteti so bruce nagovorili zjutraj v živo po spletu, kjer jih je pozdravila dekanja. Po uvodnem delu je sledila predstavitev študija. Za bruce programa v angleški izvedbi so pripravili t. i. hibridni dogodek. V veliki dvorani, ki sprejme 400 ljudi, je uvodni del in delavnico zaradi zdravstvenih ukrepov spremljalo od 60 do 70 študentov, ostali pa prek prenosa po spletu, so povedali na fakulteti.Na ljubljanski filozofski fakulteti je sprejem novincev danes potekal v živo, tako bo tudi v petek. Sprejemajo jih na posameznih oddelkih po vnaprejšnjem razporedu. Bruce na uvodnih srečanjih obvestijo o poteku pedagoškega procesa v novem študijskem letu, ki bo potekal na kombiniran način in o upoštevanju vseh veljavnih priporočil v prostorih fakultete.Na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so bruce sprejeli že v preteklih dveh dneh, in sicer v šestih ločenih skupinah in ob upoštevanju vseh zdravstvenih ukrepov, danes pa so že stekla predavanja. Ta za študente prvih letnikov potekajo v živo v predavalnicah, za ostale študente pa na daljavo. Izjema so laboratorijske, računalniške in seminarske vaje, ki v celoti potekajo na fakulteti.