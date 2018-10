Začenja se cepljenje proti sezonski gripi, Slovenci med najmanj precepljenimi v EU

Prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih nekaj več ljudi (okrog 84.000) kot predprejšnjo sezono (manj kot 70.000). FOTO: Leon Vidic

Čeprav je nemogoče napovedati, kakšna bo letošnja sezona gripe, je znano, da je vsako leto vrh sezone gripe januarja ali februarja. FOTO: Shutterstock

Navodila NIJZ za preprečevanje gripe:

Poskrbimo in okrepimo zdravje s pravilno prehrano in dovolj gibanja ter se izogibamo natrpanim prostorom.

Cepimo se proti gripi in tako zmanjšamo verjetnost, da bi po okužbi zboleli;

Če zbolimo, ostanemo doma in poskrbimo, da okužbe ne prenesemo na svoje bližnje: temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav.

»S 1. oktobrom 2018 se začenja cepljenje proti sezonski gripi . V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obolevanje prebivalcev za gripo,« so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).Navedli so, da je v Sloveniji precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo pri nas sicer cepljenih nekaj več ljudi (okrog 84.000) kot predprejšnjo sezono (manj kot 70.000), kar pa je še vedno precej manj kot pred približno desetimi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev. Po ocenah za gripo vsako sezono zboli do deset odstotkov ljudi , v slovenskem primeru do 200.000 prebivalcev. Ker se virusi gripe stalno spreminjajo, se spreminja tudi cepivo, zato se je treba cepiti vsako leto.»S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt. Zato bi bilo v Sloveniji treba dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi, predvsem rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev,« so sporočili z NIJZ.Čeprav je nemogoče napovedati, kakšna bo letošnja sezona gripe, je znano, da je vsako leto vrh sezone gripe januarja ali februarja. »Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupinah prebivalstva pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.«Med ogrožene skupine štejemo starejše od 65 let, kronične bolnike in njihove družinske člane, osebe, ki imajo izrazito povečano telesno težo, majhne otroke (od šest mesecev do drugega leta starosti) in njihove družinske člane, nosečnice in njihove družinske člane, zdravstvene delavce, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe ter druge delavce v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji. Cena cepljenja proti gripi znaša 14 EUR, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa cepljenje stane 7 EUR.