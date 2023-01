Začenja se dovoz hlodovine za letošnjo koroško licitacijo najboljšega lesa

Priprave na novo licitacijo vrednejšega lesa na Koroškem, ki je največja v tem delu Evrope, so v polnem teku. V torek uradno začenjajo z dovozom hlodovine, Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline pa glede na izražen interes pričakuje še eno dobro licitacijo. Lani je skupna vrednost licitacije presegla tri milijone evrov.

Glede na zanimanje lastnikov gozdov in kupcev Jeromel pričakuje vsaj približno tako velik odziv, kot je bil na lanski licitaciji. »Zanimanje za ta les je zelo veliko, ker ga enostavno na trgu ni dovolj,« je za STA dejal Jeromel.

Pričakuje, da bo na letošnji 17. licitaciji vrednejših sortimentov lesa največ ponudb in tudi zanimanja za hrast in kvalitetne javorje, hkrati letos ugotavlja izredno veliko zanimanja za iglavce.

Dovoz hlodovine na zemljišče ob Podgorski cesti pri Slovenj Gradcu, v neposredni bližini poslovne enote Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge, bo potekal od 3. do 18. januarja. Ogledi za kupce bodo potekali od 25. januarja do 7. februarja do 10. ure, ko se bo začelo tudi javno odpiranje ponudb. Takrat se namreč izteče rok za oddajo ponudb. Dan odprtih vrat licitacije, ko razglasijo rezultate, je predviden za 22. februar.