Začenja se jesen: kaj pravijo meteorologi

Z današnjim 1. septembrom se začenja meteorološka jesen, ki obsega mesece september, oktober in november. Vremensko pa prehoda iz poletja skorajda ne bomo občutili. Po današnjem sončnem in toplem dnevu bo v noči na torek Slovenijo prešla vremenska fronta, ki bo prinesla nestabilno vreme, je za STA pojasnil meteorolog Agencije RS za okolje (Arso) Anže Medved.

V drugem delu tedna bo vreme sicer nekoliko bolj stabilno, a že v noči na soboto bo državo najverjetneje znova zajela vremenska fronta. Začetek jeseni bo tako minil v znamenju menjavanja sončnih in deževnih dni.

Poletna sezona je bila vremensko pestra. Junij je postregel z rekordnimi podatki – bil je najtoplejši, najbolj sušen in hkrati najbolj sončen junij, odkar potekajo meritve. Julij je prinesel nekoliko nadpovprečne temperature, a tudi obilnejše padavine kot običajno. Avgusta pa je Primorsko zajel izrazit vročinski val; na letališču v Portorožu so namerili 38,8 stopinje Celzija, kar je bila tudi najvišja temperatura letošnjega poletja.

Po oceni meteorologov je bilo poletje kot celota kljub nekaj izrazitim vročinskim obdobjem večinoma v mejah dolgoletnega povprečja.