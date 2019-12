Začenja se lov na besedo leta

Beseda, ki je značilno zaznamovala leto 2018, je beseda čebela. Sledili sta ji mikroplastika ter skodelica kave. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Kaj se sme predlagati za besedo leta

Leto gre počasi h koncu in pod okriljem Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) se ponovno išče beseda, ki je najbolj zaznamovala letošnje leto ​Svoje predloge lahko posredujete do 19. decembra, nakar se bo zbrala strokovna komisija, ki bo iz zbranih predlogov izbrala devet finalistov. Deseti finalist bo beseda, ki jo bo posredovala medijska hiša Delo, ki se je letos prvič pridružila izboru besede leta. Beseda bo izbrana iz nabora besed tedna , ki jih v tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo vse od maja letos.Zmagovalno besedo, ki jo tako kot ponavadi izberete vi s spletnim glasovanjem od 3. do 9. januarja 2020, bodo letos prvič razglasili v živo. Na prireditvi v Atriju ZRC bodo ob tej priložnosti prvič razglasili tudi kretnjo leta, katere izbor poteka pod okriljem Zveze gluhih in naglušnih Slovenije.»Kandidatke za besedo leta izbiramo med besedami, ki so posebej pomembne za iztekajoče se leto in ilustrirajo dogajanje in spremembe v družbi, a s poudarkom na tem, da gre za nekaj relativno novega v jeziku, ne za našo interpretacijo družbene in politične stvarnosti v preteklem letu,« pojasnjujejo na ZRC SAZU.V pomen pridejo tudi besedne zveze, poudarek pa je na čim bolj svežih - novotvorjenih ali pred kratim prevzetih besedah, ki so prešla v širšo uporabo po nekem specifičnem mejniku minulega leta. Beseda naj tudi ilustrira pomembno spremembo v družbi, tehnologiji in mišljenju.V kolikor je beseda stara, naj bi v iztekajočem se letu dodatno pridobila na pomenu ali pa bila povezana z nekim specifičnim, pomembnim dogajanjem, zaradi česar ji je pogostnost rabe občutno zrasla.»»Večne« besede, kot so mir, ljubezen in dvojina, ne morejo biti kandidatke za besedo leta. Takšna beseda je lahko kandidatka za besedo leta samo, če to podpre neko konkretno dogajanje v tem letu in porast rabe zaradi tega dogajanja. Tako je bilo z besedo zdravje,« so še pojasnili na ZRC SAZU.