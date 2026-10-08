Začenja se največja stanovanjska naložba v zadnjih štiridesetih letih

Družba za svetovanje in upravljanje (DSU) je podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo dostopnih najemnih stanovanj na območju Majskih poljan v Novi Gorici. S tem se začenja izvedbena faza prvega projekta DSU na področju dostopnih najemnih stanovanj. Konec leta 2029 naj bi bilo tako na voljo najmanj 214 stanovanj za gospodinjstva z nižjimi in srednjimi dohodki, ki si stanovanja po tržnih cenah težko privoščijo. Natančna višina najemnin ter pogoji za najem bodo določeni pred začetkom oddajanja stanovanj.

Pogodba vključuje izdelavo dokumentacije za vse tri prostorske faze Majskih poljan, vključno z razvitim idejnim projektom in projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.