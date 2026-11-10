Začelo se je predčasno glasovanje, kraj in trajanje določi občina

Volivke in volivci, ki v nedeljo ne bodo v kraju stalnega prebivališča, imajo v teh dneh možnost, da na lokalnih volitvah glasujejo predčasno. V nasprotju s predsedniškimi ali parlamentarnimi volitvami predčasno glasovanje na lokalnih volitvah ne poteka nujno tri dni, ampak lahko tudi manj – odvisno od posamezne občine.

Kdaj lahko volivci predčasno glasujejo, določijo občine samostojno, glede na krajevni običaj oziroma potrebe. Termine in lokacije volišč za predčasno glasovanje pa občinske volilne komisije objavijo na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.

FOTO: Jože Suhadolnik

Zlasti v manjših občinah so za predčasno glasovanje predvideli en dan. V večjih, med njimi mestnih občinah Ljubljana in Maribor, pa lahko volivke in volivci, ki želijo glas za župana, mestni svet in svete mestnih četrti oddati predčasno, to storijo danes, v sredo in četrtek med 7. in 19. uro. V Ljubljani bo možno predčasno glasovati v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, v Mariboru pa v razstavnem salonu na Grajski ulici 7.

Vse, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosijo, da imajo s seboj osebni dokument ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo.

FOTO: Jože Suhadolnik

Pri lokalnih volitvah volivec praviloma prejme več glasovnic (za župana, za občinski svet, lahko pa tudi za svet krajevne skupnosti, za predstavnika narodnosti in za izvolitev predstavnika romske skupnosti). Pri volitvah v občinski svet, kjer se ta voli po proporcionalnem volilnem sistemu, pa je posebnost možnost oddaje t. i. preferenčnega glasu kandidatu z liste, za katero volivec glasuje.

Splošno glasovanje o kandidatih za župane in občinske svetnike bo v nedeljo. Za župansko funkcijo se v 212 občinah poteguje 614 kandidatov. Kjer v prvem krogu župana ne bodo izvolili, bo drugi krog 29. novembra. Posebnost lokalnih volitev je sicer tudi, da na njih ni možno glasovati na t. i. volišču omnia, torej zunaj kraja bivališča, prav tako ni glasovanja iz tujine.