V času stavke operaterjev bo številka 112 delovala nemoteno

Operaterji številke za klice v sili 112 bodo ob 8. uri začeli stavkati. V času stavke bo številka 112 delovala nemoteno, bodo pa okrnjene nekatere administrativne in tehnične aktivnosti, ki niso ključne za nujno delovanje in varnost ljudi. Stavka bo trajala do sklenitve stavkovnega sporazuma ali do nadaljnjih odločitev stavkovnega odbora.

Po pojasnilih predsednika sindikata ministrstva za obrambo Marjana Laha bodo zaposleni v vseh 13 regijskih centrih za obveščanje in osrednjem centru za obveščanje stavkali na delovnem mestu, delo bo potekalo nemoteno. »Delovne aktivnosti bodo med stavko potekale tako kot vsak običajen delovni dan,« je dejal.

Operaterji v centrih za obveščanje imajo namreč skladno z zakonom o naravnih in drugih nesrečah bistvene omejitve pri izvedbi stavke, generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin pa je v soboto izdal sklep, ki delavcem v centrih za obveščanje nalaga zagotavljanje minimuma delovnega procesa.

Sindikat ministrstva za obrambo želi izboljšanje plač operaterjev, med stavkovnimi zahtevami pa so ureditev kolektivne pogodbe za področje obrambe, zaščite in reševanja, ustrezna ureditev prazničnega dela ter enotna zagotovitev prostega časa za malico za vse zaposlene v centrih za obveščanje.

Odločitev za stavko je bila sprejeta, potem ko sta sindikat in stavkovni odbor operaterjev centrov za obveščanje ocenila, da je predlog odgovora na stavkovne zahteve vladne pogajalske skupine nekonsistenten in ne odraža realnih možnosti za približevanje rešitvi stavkovnih zahtev.

Na ministrstvu za obrambo odločitev za stavko obžalujejo in med drugim poudarjajo, da je zahtevo glede višjih plač mogoče rešiti le v okviru krovnih pogajanj za prenovo plačnega sistema. Pogajalci bodo za skupno mizo znova sedli v sredo.