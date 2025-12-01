Začenja se vseslovenska akcija Mladi smučarski up

Na poštah po vsej Sloveniji so naprodaj unikatni kompleti z dvema različnima razglednicama in dvema znamkama. Razglednice so namenjene pošiljanju novoletnih voščil, na voljo pa so tudi takšne, primerne za pošiljanje splošnih voščil, kot sta rojstni dan, poseben dosežek, ali pa za priložnosti, ko želimo nekoga le motivirati, naj verjame v svoje sanje.

Od vsakega prodanega kompleta bo Pošta Slovenije namenila del sredstev Smučarski zvezi Slovenije za pomoč mladim alpskim smučarjem. Akcija pa ni samo dobrodelna, ampak vsem kupcem kompletov omogoča tudi sodelovanje v nagradni igri, kjer lahko osvojijo bogate nagrade.

Več o akciji na – Mladi smučarski upi | Pošta Slovenije

