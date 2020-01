Začenjajo se priprave na volitve, a možno je še vse

Ljubljana – Parlamentarne stranke ena za drugo s formalnimi sklepi organov strank začenjajo priprave za volitve, a z izjemo LMŠ, SD in Levice preostale možnosti nove koalicije še niso odpisale. Tudi izvršilni odbor SDS, največje parlamentarne stranke, ki drži ključ do koalicije ali predčasnih volitev, danes dokončne odločitve še ni sprejel in pušča odprte možnosti za resne pogovore z drugimi strankami.



»Če nas bo kdo potreboval in bo to v korist Slovenije, bomo sodelovali. Trkali in ponujali pa se ne bomo,« je napovedal vodja poslanske skupine Desusa Franc Jurša, ki je sicer tako kot predsednica Desusa Aleksandra Pivec napovedal, da so njihova prva izbira predčasne volitve. Za razliko od od prvakov SDS, NSi in SMC pa sta oba zanikala, da bi kdorkoli od njiju sodeloval v karšnihkoli pogovorih, ki bi se nanašali na možnost nove koalicije. A odslej ima mandat zanje predsednica Desusa, ki je napovedala, da bo k njim, če bodo povabljeni pristopili in nato podali svoje zahteve. Kakšne bodo, bodo dorekli, če bo do pogovorov prišlo.

»Kaj bi nova koalicija lahko naredila za Slovenijo?«

Da bodo prvaki, ki bi bili pripravljeni sodelovati v novi koaliciji, najprej morali razrešiti vprašanje vsebinskega sodelovanja, kaj si stranke želijo doseči in kaj lahko dosežejo v preostanku mandata, pa je jasno dal vedeti tudi prvak NSi Matej Tonin. »Oblikovanje nove koalicije zato, da se rešuje poslanske mandate, nas ne zanima. Kaj bi nova koalicija lahko naredila za Slovenijo,« se je vprašal Tonin in nato odgovoril, da glede na videno in slišano doslej resne vneme za reforme v tej sestavi državnega zbora ni, zato so predčasne volitve še vedno najboljša opcija. A dejstvo je, da si bodo prav vse stranke v teh dneh skušale še zvišati svojo ceno pred začetkom uradnih pogovorov o morebitni novi koaliciji.



Da bi jih lahko morda začela prav SDS, pa je po seji izvršnega odbora dopustila podpredsednica stranke Jelka Godec, ko je na vprašanje, ali bodo potencialnim partnericam poslali vabilo na pogovore, odgovorila, da so bili vedno odprti za te zadeve in da ni nobenih težav. Prvak SDS Janez Janša, ki je na dan odstopa ocenil, da so predčasne volitve najbolj verjetna možnost in da bo zelo težko sestaviti trdno razvojno koalicijo, danes po seji zadeve ni komentiral.

LMŠ, Levica in SD za volitve brez pogovorov

Doslej pa so se vsakršnim pogovorom z željo po čimprejšnjih predčasnih volitvah odpovedali v LMŠ, Levici in SD. »Edina prava, racionalna in transparentna pot do naših državljanov je, da gremo na volitve,« je tako poudaril prvak SD Dejan Židan, ki pa ni naklonjen podaljševanju mandata, četudi z namenom spreminjanja volilne zakonodaje, kjer je ustavno sodišče ugotovilo neskladnje z ustavo. Slednje je bilo slišati tudi iz vrst SAB, kjer so napovedali, da bodo o tem, kako naprej, prihodnji teden odločali organi stranke.



»Ne bi želel, da se išče tisoč in en razlog, zakaj podaljšati, obdržati položaje. Trenutna koalicija je zaradi predsednika vlade razpadla. Na to, ali bo prišlo do desnosredinske koalicije, ki pa po našem mnenju ne bo v korist pri razvoju Slovenije, pa ne moremo vplivati,« je povedal še Dejan Židan.