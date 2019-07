Začetek gradnje novega potniškega terminala na Brniku

Brnik – Vrhunec poletja je na letališču Jožeta Pučnika na Brniku zaznamoval tudi začetek gradnje novega terminala, ki bo odpravil ozka grla obstoječe infrastrukture in izboljšal standard za potnike, uporabnike in zaposlene. Objekt bo zgradilo podjetje GIC gradnje iz Rogaške Slatine, sprojektirali so ga v arhitekturnem biroju Plan B. Dodano mu bo 10.000 m² novih površin, vključno z novo odhodno halo, 14 prijavnimi okenci, petimi linijami za varnostne preglede, dvema trakovoma za prevzem prtljage, novo sortirnico prtljage in veliko brezcarinsko trgovino. Zmogljivost bo s 500 povečana na 1250 potnikov na uro, razširjen novi del bo predvidoma predan v uporabo do poletja leta 2021.

Zaprtje zunanjega parkirišča P2

Fraport Slovenija in GIC gradnje sta 17,3 milijona evrov vredno pogodbo podpisala konec letošnjega junija, takoj po podpisu pa so stekla pripravljalna dela, med katera poleg priprave terena in dokumentacije ter določenih rušitvenih del sodi še ureditev notranjega cestnega omrežja in preureditev dela manevrskih površin. Zaradi gradnje je zaprto letališki stavbi bližnje zunanje parkirišče P2 (vzdolž letališke ploščadi), potnikom je namesto tega na voljo odprto parkirišče P1 z več kot 900 parkirnimi mesti, parkiranje je možno tudi v garažni hiši tik pred letališko stavbo z več kot 1300 parkirnimi mesti. Parkirišče P2 bo ostalo zaprto do odprtja novega terminala.