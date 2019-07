Začetek gradnje tolminske obvoznice v 2021, usoda festivalov neznana 

Festival Punk Rock Holidays. FOTO: Jože Suhadolnik

Padec prihodka občine

MetalDays. FOTO: Simona Drevenšek

V Tolminu bodo leta 2021 začeli graditi obvoznico, ki bo središče mesta razbremenila tranzitnega prometa. Obvoznica bo potekala skozi prizorišče priljubljenih festivalov MetalDays, Punk Rock Holiday in OverJam, ki bi lahko na sotočju leta 2020 potekali zadnjič. Na direkciji za infrastrukturo pravijo, da trase obvoznice ne bodo spreminjali.Organizatorji MetalDays so v sobotnem sporočilu za javnost, objavljenem na facebooku, zapisali, da bo prihodnja izdaja festivala morda zadnja, ki bo potekala v Tolminu. Opozorili so, da je po sedanjem načrtu obvoznica speljana po sredi aktualnega festivalskega prizorišča, kar pomeni, da bi ga tako rekoč prepolovila, zato prizorišča v sedanji obliki ne bo mogoče postaviti.Sprva bodo izvedbo festivala ogrožala dela, ki bodo po njihovi oceni najbrž potekala več kot sezono, po koncu del pa njegova izvedba, kot kaže, tudi ne bo mogoča, saj je po zakonu 35-metrsko območje na obeh straneh obvoznice zaščiteno in na njem ne bo mogoče kampirati ali postavljati premičnih objektov. Edino možnost izvedbe organizatorji prepoznavajo v tem, da bi v času festivala obvoznico zaprli, uporabili pa bi jo kot parkirišče.Na tolminski občini so v sporočilu za medije zapisali, da je direkcija za infrastrukturo, tedaj še direkcija za ceste, z umeščanjem tolminske obvoznice v prostor začela leta 2007: »Predlaganih je bilo več tras, sprejeta trasa pa je rezultat kompromisa predstavnikov različnih interesov in so jo pripravljavci oblikovali tudi na podlagi pobud, izraženih na številnih javnih razpravah, ki sta jih z namenom vključevanja javnosti pripravili Občina Tolmin in direkcija.«Organizatorji navajajo, da za 12-milijonski projekt gradnje obvoznice, ki bo razbremenila mestno središče in imela tudi razvojno vrednost, vedo šest let, kot so za STA potrdili na direkciji, je začetek gradnje predviden v letu 2021, »ko bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča ter pridobljeno gradbeno dovoljenje«.Poleg MetalDays na isti lokaciji potekata še dva večja festivala na prostem - Punk Rock Hollyday in OverJam, za katerimi stojijo isti krovni organizatorji. Tako so tudi na Facebook straneh omenjenih dveh festivalov v minulih dneh objavili sporočilo, ki ob že navedeni problematiki naznanja, da bi bili njuni izdaji v leto 2020 zadnji na tolminski lokaciji.MetalDays v Tolmin vsako leto privabijo 12.000 obiskovalcev, Punk Rock Hollydays 6000, OverJam pa med 4000 in 5000 obiskovalcev, ki prihajajo z vsega sveta, je za STA dejala predstavnica organizatorjev. Dodala je, da vse omenjene festivale, ki jih zaznamuje tudi močna ekološka usmeritev, oglašujejo v paketu z izjemno festivalsko lokacijo na tolminskem sotočju. »Osebno ne vem, zakaj bi se nekdo, ki je na festivalu že bil, vrnil na prizorišče, na katerem po sredi poteka obvoznica,« je razmišljala sogovornica.Umik festivalov iz Tolmina bi predstavljal tudi velik padec prihodka občine. Samo obiskovalci MetalDays v Občini Tolmin izven festivalskega območja brez nočitev po raziskavi, ki so jo organizatorji izvedli z agencijo Valicon, ustvarijo približno 1,2 milijona evrov prometa, ki ostane v Tolminu. Festivali ustvarjajo tudi dodatna delovna mesta za lokalne prebivalce, organizatorji pa občini plačujejo turistično oz. od letos festivalsko takso. Ta je po podatkih občine v obdobju 2012-2018 v lokalni proračun prinesla 113.000 evrov, ki so jih namenili urejanju festivalskega prizorišča.Na občini so zapisali, da so bili organizatorji z umeščanjem ceste seznanjeni. Tolminski županpa je dejal: »Težave, ki jih organizatorji festivala MetalDays izpostavljajo tako zaradi gradbenih del kot kasnejšega objekta na predvideni trasi, se nam na občini - tudi po opravljenih pogovorih z investitorjem - ne zdijo nerešljive.«Na občini se zavedajo pomena festivalskega turizma, zato nameravajo tudi letos po koncu festivalske sezone skupaj s pristojnimi službami, ki so na različne načine vpete v dogajanje na Sotočju, napraviti analizo. Nato se nameravajo sestati z organizatorji festivalov in »se odkrito pogovoriti, v kolikšnem obsegu in na kakšen način ta turistični produkt, ki mora biti v skupnem interesu tako organizatorjev kot destinacije, razvijati naprej«.»Pri tem pa ne smemo zanemariti niti dejstva, da je v zadnjem času med ponudniki, pa tudi drugimi občani na Tolminskem čutiti različne vizije in predloge, zato bomo morali odločitev skupaj dobro pretehtati. Vse to nam bo v pomoč pri usmeritvah, vključenih v strategijo razvoja turizma, katere priprava je v zaključni fazi,« še napoveduje Brežan.Na vprašanje STA, ali je mogoče pričakovati spremembo poteka trase tolminske obvoznice, so na direkciji odgovorili, da je bila »predvidena trasa sprejeta z državnim prostorskim načrtom maja 2013 in se ne bo spreminjala«. V kolikor vpletenim deležnikom dogovora ne bo uspelo skleniti, organizatorji že nekaj časa iščejo novo festivalsko lokacijo. V igri sta dve, ena na Obali.