Začetek letnega posveta slovenske diplomacije

Na Brdu pri Kranju se je začel dvodnevni tradicionalni letni posvet slovenske diplomacije, ki se bo osredotočal na izzive, s katerimi se bo slovenska zunanja politika ukvarjala v prihajajočem letu.Minister za zunanje zadeve Anže Logar je v svojem uvodnem nagovoru slovenskim diplomatom izpostavil štiri teme, ki bodo v ospredju letošnjega posveta. Te so: ocena globalnega zlasti varnostnega okolja v času pandemije covida-19; transatlantska komponenta slovenske zunanje politike in vprašanje, kako naj država zagon v odnosih z ZDA izkoristi na strateškem, gospodarskem in varnostnem področju; priprave na predsedovanje svetu EU in skupna ...