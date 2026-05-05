  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Začetek mandata z napovedjo referenduma

    Po volitvah: Na vrsti je usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo.
    Nezaslišano je, da prihodnja koalicija že v začetku volan obrača tako močno v desno, da bo avto zletel s ceste, pravi Luka Mesec. Foto Jože Suhadolnik
    Galerija
    Nezaslišano je, da prihodnja koalicija že v začetku volan obrača tako močno v desno, da bo avto zletel s ceste, pravi Luka Mesec. Foto Jože Suhadolnik
    Barbara Hočevar
    5. 5. 2026 | 17:45
    5. 5. 2026 | 17:56
    7:04
    A+A-

    »V zadnjih dneh smo uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo za naslednji mandat, zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin,« najverjetnejši mandatar Janez Janša računa, da naj bi bilo v enem tednu znano, ali so bili uspešni. Jutri začne namreč teči drugi krog za kandidaturo za bodočega premiera. Novo vlado pa utegne za začetek pričakati zahteva po posvetovalnem referendumu za interventni zakon.

    image_alt
    Stranke trdijo, da gre pri imenih, ki krožijo v javnosti, za špekulacije

    Poslanci so se na le nekaj minut trajajoči izredni seji še uradno seznanili, da predsednica republike Nataša Pirc Musar v prvem krogu nikomur ne bo zaupala mandatarstva, v 14-dnevnem drugem krogu pa imajo poleg nje še poslanske skupine oziroma najmanj 10 poslancev možnost predlagati, kdo bo sestavljal naslednjo izvršilno oblast.

    • Janša ocenjuje, da potrebujejo stranke en teden za usklajevanje vsebin.
    • Računa na glasove Resnice, za del, kjer jih potrebujejo.
    • Pozivi k ustavitvi interventnega zakona.

    Vse kaže, da bo to že četrtič predsednik SDS Janez Janša, ki preverjanje, ali so stranke morebitne koalicije – Demokrati Anžeta Logarja, NSi, SLS in Fokus – programsko kompatibilne, vidi kot lažji del posla, zdaj pa prehajajo v drugo fazo usklajevanja konkretnih vsebin koalicijske pogodbe. Če bodo uspešni, sledi odločanje na organih strank in opredeljevanje resorjev.

    V 20 točkah izhodišč za oblikovanje koalicije za uspešno Slovenijo so kot temeljne vsebinske prioritete navedli razvoj in blaginjo države, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo, s ciljem oblikovanja »države priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega«.

    Delo ni socialna, temveč razvojna in gospodarska kategorija, zagovarjamo meritokracijo in plačilo po rezultatih dela, so zapisali in napovedali jamstveno stanovanjsko shemo, da si mladi zgradijo lasten dom. Zagovarjajo razumne politike varovanja okolja, visoko raven energetske varnosti, denar iz javne zdravstvene blagajne mora slediti pacientu. Oblikovali bodo vitko državo, z manjšo administracijo.

    »Koalicija zgodovino našega naroda in države sprejema takšno, kot je. V ospredje bomo postavljali tiste dogodke, ki so nas združevali, in ne tistih, ki so nas razdvajali,« je še prebrati v izhodiščih in pa, da »slovensko družino postavljamo v ospredje kot temeljno celico družbe«. Vsem parlamentarnim strankam bodo ponudili sodelovanje v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo.

    image_alt
    Drugi krog iskanja mandatarja, Janša išče »opremo za gašenje požara«

    Kdo nadzira oblast?

    Po Janševih besedah se je Resnica odločila, da bo v opoziciji, hkrati pa je SDS odgovorila, da se izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom. »Za tisti del, kjer potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje,« je dejal predsednik SDS.

    Prav status Resnice je za dosedanjo koalicijo problematičen. »Imamo eno veliko težavo, nismo še razčistili osnovnega demokratičnega načela, kdo je v poziciji in kdo v opoziciji, tudi na tem mestu se na dveh stolih naenkrat ne bo dalo sedeti. V stranki Resnica se morajo v tem tednu odločati: če so opozicija, morajo seveda igrati opozicijsko vlogo, opozicija ne podpira mandatarja, če so opozicija, morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora. Mislim, da so stvari jasne in razumljive. Slepomišenja, sprenevedanja, prevar volivk in volivcev je preprosto dovolj,« je kritičen Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda.

    Če so v Resnici opozicija, morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora.

    Borut Sajovic

    Z opisom, da je Resnica opozicijska stranka, je Janša nakazal, čemu bomo priča, ko se bodo delila mesta v delovnih telesih državnega zbora, je prepričan sokoordinator Levice Luka Mesec: »Parlamentarna praksa zadnjih 35 let je vedno, brez izjeme, tudi takrat, ko smo v Levici sodelovali s Šarčevo vlado, bila, da opoziciji pripadajo nadzorna delovna telesa, se pravi komisije za nadzor javnih financ, za nadzor varnostno obveščevalnih služb in za peticije in človekove pravice. Če je Resnica po njihovi interpretaciji opozicijska stranka, bodo zahtevali, da ima toliko članov teh odborov ali celo vodje teh komisij, da opozicija ne bo mogla izvajati nadzora nad oblastjo.«

    Mesec ocenjuje, da se četrta Janševa vlada rojeva skozi zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, kot so ga poimenovali Demokrati, Resnica in trojček okrog NSi, in razmerja, kakršna so poznali v prejšnji vladi, postavlja na glavo. »Če smo mi delali za ljudi, za delo, nova vlada, ki prihaja z Janezom Janšo, dela za kapital,« je izjavil Mesec in napovedal, da bodo proti temu uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, vključno z zahtevo za posvetovalni referendum, saj zakon prinaša več kot milijardo evrov javnofinančnih posledic in korenito posega v temeljne družbene podsisteme, kot je pokojninski, poleg tega pa se sprejema brez socialnega dialoga in kakršnegakoli javnega posvetovanja.

    image_alt
    Poseg v 11 zakonov, ukrepi proti energetski krizi brez vsebine

    »Prihodnja koalicija pravi, da je prejšnja vlada vozila nekoliko preveč po levem pasu. To je stvar politične presoje, ampak nezaslišano pa je, da že v začetku volan obračajo tako močno v desno, da bo avto zletel s ceste,« meni Luka Mesec.

    Predlog zakona bo v četrtek potrjeval skupni odbor, v ponedeljek pa naj bi bil že na dnevnem redu izredne seje državnega zbora. »Da zakon sprejmemo v bistvu v dveh dneh, pri tem ne upoštevamo nobenih pripomb, ne strokovne ne politične javnosti, ob tem, da sta ga pripravili dve koalicijski in ena nadkoalicijska stranka, je neodgovorno,« je predsednik SD Matjaž Han pozval k premisleku in javni razpravi, da »malo umirimo konje« in se materija sprejema po normalnem postopku, ne na rokohitrski način.

    »Nobene take krize ni v državi, da bi bilo treba z interventno zakonodajo poseči v kopico druge zakonodaje,« je prepričan Han. Poudarja, da ta zakon ni dober za državljane, posvetovalni referendum pa po njegovem mnenju nima teže dajanja usmeritev, »s tem zamakneš zadevo, ne rešiš pa tistega, kar je problem v vsebini«.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Po volitvah

    Stranke trdijo, da gre pri imenih, ki krožijo v javnosti, za špekulacije

    Danes se bodo poslanci seznanili z odločitvijo predsednice republike. Jutri se začenja drugi krog izbiranja mandatarja.
    Barbara Hočevar 5. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Drugi krog iskanja mandatarja, Janša išče »opremo za gašenje požara«

    Poslanci se bodo jutri seznanili z odločitvijo predsednice države, da v prvem krogu ne predlaga nikogar.
    4. 5. 2026 | 06:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Izredna seja DZ

    Poseg v 11 zakonov, ukrepi proti energetski krizi brez vsebine

    Spremembe zakona o vladi bodo obravnavane po hitrem postopku, zakon o interventnih ukrepih pa po rednem.
    Karel Lipnik 29. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stranke

    Kakšno je poslovanje političnih strank? Katera posluje negativno?

    Negativno medtem posluje po novem parlamentarna stranka SLS, ki je imela lani največ prihodkov med tedaj neparlamentarnimi strankami.
    25. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Stranke druga drugi skrivajo ministrske sezname, Mahnič na čelo Sove?

    Janez Janša zatrjuje, da SDS še ni odločena, da bo za vsako ceno sestavljala vlado. Najverjetnejši mandatar ima v žepu tudi podpise zunajkoalicijske Resnice.
    Uroš Esih 24. 4. 2026 | 19:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

    Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
    Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Alpina

    Alpina prodala stavbo v Žireh, kupil jo je znani lokalni poslovnež

    V nekdanje prostore Alpine, kjer so skoraj 80 let izdelovali čevlje, se bo razširilo družinsko žirovsko podjetje.
    Maja Grgič 5. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    MOL

    Znani so prvi kandidati za ljubljanskega župana

    Kandidaturo sta že napovedala Jasmin Feratović in Aleš Primc.
    4. 5. 2026 | 17:57
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Mati čudežnega skakalnega dečka zagrozila s pravnimi ukrepi

    Na Poljskem dvigujejo prah neizplačane nagrade za uspehe na februarskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo.
    Miha Šimnovec 4. 5. 2026 | 13:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlament

    Janša: Uskladili smo izhodišča, Resnica se je odločila, da bo v opoziciji

    Po neuspešnem prvem krogu iskanja mandatarja bo drugi krog stekel v sredo.
    5. 5. 2026 | 11:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Od prijave škode do izplačila v nekaj korakih

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    državni zborkoalicijaopozicijaJanez Janšavladavolitve

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Tenis

    Sabalenka: Morda bomo bojkotirali velike turnirje

    Najboljša teniška igralka na svetu danes praznuje 28. rojstni dan. Prepričana je, da bi morale biti denarne nagrade na turnirjih za grand slam višje.
    5. 5. 2026 | 18:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Luka Mezgec

    V trenutku nisem bil več profesionalec, ampak dedek

    Slovenski kolesar Luka Mezgec prestal neprijetne zaplete po padcu v Belgiji, še vedno v načrtu slovo na evropskem prvenstvu v Sloveniji.
    Miha Hočevar 5. 5. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Začetek mandata z napovedjo referenduma

    Po volitvah: Na vrsti je usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo.
    Barbara Hočevar 5. 5. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Kaj je bil razlog za skoraj celodnevno zaprtje avtoceste

    Dars je okrivil neodzivnost veterinarske inšpektorice, pri UVHVVR odgovarjajo, da to ni imelo vpliva na dolgotrajno ročno prekladanje mesa.
    5. 5. 2026 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Spopad za premirje na dan zmage

    Moskva je predlagala dvodnevni premor v spopadih, Kijev ga je že razglasil.
    Boris Čibej 5. 5. 2026 | 17:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Začetek mandata z napovedjo referenduma

    Po volitvah: Na vrsti je usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo.
    Barbara Hočevar 5. 5. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Kaj je bil razlog za skoraj celodnevno zaprtje avtoceste

    Dars je okrivil neodzivnost veterinarske inšpektorice, pri UVHVVR odgovarjajo, da to ni imelo vpliva na dolgotrajno ročno prekladanje mesa.
    5. 5. 2026 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Spopad za premirje na dan zmage

    Moskva je predlagala dvodnevni premor v spopadih, Kijev ga je že razglasil.
    Boris Čibej 5. 5. 2026 | 17:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Vredno branja

    Trg dela ne čaka. Prihaja prenova, ki bo krojila prihodnost kadrov (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
    5. 5. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    »Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo