Začetek mature predvidoma 30. maja

Mednarodna matura je letos odpovedana. FOT:Reuters

Glede na to, da natančnejši rokovnik izvedbe splošne in poklicne mature še ni znan, tudi še ni znano, kdaj bi lahko dijaki pisali esej iz materinščine, ki bi ga sicer morali pisati 5. maja, so za STA še povedali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.V Državnem izpitnem centru (RIC), ki je zadolžen za izvedbo obeh matur in nacionalnega preverjanja znanja, medtem predlagajo, naj roki za splošno maturo ostanejo enaki. Premaknili bi le pisanje eseja, ki bi ga izvedli 1. junija, in to skupaj s pisanjem druge pole iz materinščine.Po besedah direktorja RICbi tako po njihovem predlogu, ki je bolj ali manj usklajen, 30. maja dijaki opravljali izpit iz angleščine, kar je bilo predvideno že tudi do zdaj, enaki bi ostali tudi vsi drugi roki. Le izpitne nastope v umetniških gimnazijah bi prestavili enkrat na junij, vendar se to, kot je dejal za STA, nanaša le na manjše število dijakov.Bi pa nekoliko premaknili razglasitev rezultatov splošne mature, ki tako ne bi bila 13. julija, pač pa kakšna dva tedna pozneje.Tudi pri poklicni maturi bi datumi opravljanja posameznih izpitov (za prve tri predmete) ostali enaki, medtem ko za četrti predmet že tako ni določenega posebnega roka. Imajo pa po besedah Zupanca pri četrtem predmetu težavo v tem, ker bi morali dijaki ravno v tem času zaključevati praktično usposabljanje. »Gre namreč za praktični preizkus, v katerem mora npr. lesarski tehnik ob koncu leta dokončati in predstaviti izdelek, ki ga je izdelal pri praktičnem pouku. Trenutno proučujemo, ali je kakšna možnost, da te predmete zaključimo brez fizične navzočnosti dijaka,« je dejal direktor RIC.Na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če se ukrepi zaradi epidemije zavlečejo tudi v maj ali junij, Zupanc zaenkrat ne želi špekulirati. »Moje mnenje je, da je predvsem za kandidate škodljivo, da bi že zdaj špekulirali o rešitvah. Najbolje zanje je, da se posvetijo pripravam na maturo,« je dejal. Če mature ne bo mogoče izvesti, pa imamo tudi pripravljene rešitve, je dodal.Glede nacionalnega preverjanja znanja v šestem in devetem razredu osnoven šole je Zupanc povedal, da je izvedba odvisna predvsem od ministrstva za izobraževanje, ki pa odločitve o tem še ni sprejelo. Je pa RIC že ustavil izvajanje nacionalnega preverjanja znanja, ki so ga v tretjem razredu poskusno izvajale nekatere šole.Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenijeje dejal, da je zelo verjetno, da v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja v šestem in devetem razredu ne bo izvedeno. Po njegovih besedah so imeli namreč v sredo sestanek s pristojnimi, na katerem so prisotni večinoma zastopali stališče, da v danih razmerah in ob projekcijah razvoja epidemije verjetno ni smiselno vztrajati pri izvedbi preverjanja.V šolah se sicer te dni ukvarjajo tudi s vprašanjem, ali izvajati ocenjevanja učencev in dijakov ter na kakšen način. Pečan je dejal, da sta se s pripravo teh usmeritev ukvarjali dve skupini - neformalno posvetovalno telo ministrstva in skupina zavoda za šolstvo.Splošna usmeritev je bila, da bi znanje informativno preverjali v aprilu, v maju oziroma do konca šolskega leta pa ne glede na način pridobili vsaj eno oceno. Nato bi oceno lahko zaključili v kombinaciji z ocenami, ki so bile pridobljene še na navaden način, je dejal za STA.Na ministrstvu so v zvezi s tem pojasnili, da so šole pri izvajanju izobraževanja avtonomne, jim bodo pa poslali tudi svoja priporočila in navodila, kako izvajati ocenjevanje. »Odgovor o tem, na kakšen način naj bodo ocenjeni šolajoči prek izobraževanja na daljavo, bo znan še ta mesec,« so dodali.