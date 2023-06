Začetek meteorološkega poletja bo nekoliko toplejši

Po precej mokrem in hladnem maju se danes začenja meteorološko poletje. V prvih poletnih dneh se obeta nekoliko toplejše vreme, izrazito visokih temperatur pa ne bo. Vremenska napoved za prihodnje dni kaže, da se bodo temperature v delih države povzpele do največ 28 stopinj Celzija. Vreme bo sicer precej spremenljivo, možne so nevihte.

Po podatkih Agencije RS za okolje se najtoplejše vreme obeta danes in v petek, ko bi lahko temperature ponekod dosegle 28 stopinj Celzija, nato pa v prihodnjih dneh spet sledijo nižje temperature, nekje do 23 ali 24 stopinj.

Danes in v petek bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija, petkove pa od 22 do 27 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo delno jasno vreme s popoldanskimi plohami ali nevihtami.

Meteorološko poletje traja od začetka junija do konca avgusta, koledarsko poletje pa se bo začelo s poletnim solsticijem 21. junija.