Začetek novega študijskega leta

Za novo generacijo nekaj več kot 15.000 brucev se je začelo verjetno najbolj prelomno, formativno in zanimivo obdobje življenja. Sprejemi brucev so bili na nekaterih fakultetah že konec septembra, večinoma pa so študij začeli včeraj, na poletno sončen četrtek.

Hodniki fakultet so bili včeraj polni še malce izgubljenih mladenk in mladeničev, ki so iskali predavalnice in spoznavali kolege. Študentski tutorji iz višjih letnikov so skupinicam brucem razkazovali študijske prostore, medtem ko so v avlah novince medse vabila študentska društva in gledališča v študentske abonmaje.

Prvega oktobra se je uradno začela tudi predvolilna kampanja za volitve v Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani 14. oktobra, ki je zaradi večmilijonskega proračuna in slabega nadzora nad njegovo porabo vselej tarča različnih interesnih skupin.

Na Kongresnem trgu, tik pred sedežem Univerze v Ljubljani, daleč največje in najstarejše visokošolske ustanove v Sloveniji, je potekal tradicionalni sprejem brucev. Študente, ki v teh dneh začenjajo študijsko pot, so nagovorili rektor, predstavnik študentskega sveta in ljubljanski župan, podprli pa so jih tudi dekani 23 fakultet in treh akademij Univerze v Ljubljani. Na več kot 50 stojnicah so se novim študentom predstavljali študentski sveti različnih fakultet ter druge zanje koristne ustanove in organizacije.

Od narečij do »šraufanja«

Nekaj brucev smo povprašali o izbiri študijske smeri in vsi po vrsti so dejali, da jih to področje preprosto zanima. Maruša se je na germanistiko in zgodovino vpisala, ker sta jo že v šoli najbolj zanimali, obenem pa se zelo dobro prekrivata in dopolnjujeta, je pojasnila. »Všeč mi je kritičnost zgodovine, čeprav jo žal na gimnazijah nekateri učitelji poučujejo napak«, kar se pozna pri težavah, ki jih imajo nekateri mladi s kritičnim mišljenjem, in pri njihovem odnosu do zgodovine, meni novopečena študentka, ki se je na ljubljanski filozofski fakulteti takoj počutila domače.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Živa je dejala, da je njeno poslanstvo pomagati ljudem, zato se je odločila za študij psihologije in tudi zbrala dovolj točk za vpis na enega najbolj zaželenih študijskih programov. Zanima jo zlasti psihoterapija, saj bi rada pomagala ljudem na področju mentalnega zdravja, o katerem se še vedno premalo govori, kot je dejala.

Hodniki fakultet so bili včeraj polni še malce izgubljenih mladenk in mladeničev. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Robija zanima letalstvo, zato se je vpisal na ljubljansko strojno fakulteto, njegov študij pa štipendira Slovenska vojska, kjer se bo po njem zaposlil. Delo v vojski ga ne skrbi, »'šraufal' bom letala, mislim, da to ni nič takega«, je pripomnil. Beseda »šraufanje« bi bila verjetno precej pomenljiva za Ano, ki se je za študij germanistike in slovenistike odločila, ker »z razumevanjem delovanja jezika dobiš uvid v zgodovino in razvoj družbe«. Prav zato jo najbolj zanimajo narečja, »saj se iz njih najbolj vidi, kakšni so bili zunanji vplivi na slovenski kulturni prostor«.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Študij v Ljubljani je začela tudi Milica, čeprav strogo gledano ni brucka. Študentka iz Srbije je diplomirala na Nizozemskem, za drugostopenjski študij splošnega in primerjalnega jezikoslovja v Ljubljani pa se je odločila, ker je o oddelku slišala toliko odličnih stvari. »Ravno sem imela prvo predavanje, bilo je sijajno, profesor je entuziastičen, študijsko gradivo pa na zelo visoki ravni,« je navdušeno opisala svoj prvi dan na fakulteti.