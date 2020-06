Stoletni leseni most v Cerkljah pri Krki bodo obnovili

Most je leta 1922 zgradil mestni tesarski mojster A. Steiner iz Ljubljane, ki je za gradnjo uporabil hrast iz Krakovega.

Rok za dokončanje del je sredina novembra. FOTO: Občina Brežice

Brežice – Temeljita obnova lesenega hrastovega mostu, ki je dolg 108 metrov in je bil zgrajen pred skorajda stotimi leti, spada med letošnje večje naložbe v občini Brežice. Celovita obnova je ocenjena na dobrih 657.800 evrov, rok za dokončanje del pa je 10. november. Med prenovo bo most zaprt za ves promet.Čeprav so nekateri prebivalci z ene in druge strani Krke želeli, da bi namesto dotrajanega lesenega mostu postavili betonskega, bo objekt, ki ima status kulturne dediščine, ostal lesen. Kot pravi, župan občine Brežice, bodo most obnovili v celoti, saj bodo zamenjali vse nosilne stebre, prečnike, povozni parket in ograjo.Most bo izdelan iz hrastovega lesa, povozni parket pa iz smrekovega lesa, pravi Molan: »Po posvetu z zavodom za varstvo kulturne dediščine bodo leseni nosilci mostu zamenjani z jeklenimi, kar bo omogočilo povečano nosilnost iz sedanjih 3,5 tone na 15 ton. To pomeni, da bodo most lahko uporabljala večja intervencijska gasilska vozila in tudi šolski avtobus, kar bo pomembno skrajšalo poti.«Poleg obnove mostu bo občina prestavila vodovod, ki je zdaj nameščen na most, potem pa bo podvrtan v reko Krko. Za to bo občina namenila dodatnih 40.000 evrov, zato bo celotna naložba vredna okoli 720.000 evrov. Za obnovo so zagotovljena sofinancerska sredstva ministrstva za obrambo v višini 200.000 evrov, kar je v skladu z dogovorom o vlaganjih v lokalno infrastrukturo, ki jo souporablja Slovenska vojska.