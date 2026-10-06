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    Slovenija

    Začenja se predčasno glasovanje: v Ljubljani spet več lokacij, kje lahko volimo?

    Na območju UE Ljubljana glasovanje ne bo več organizirano na eni skupni lokaciji. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča.
    FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    FOTO: Leon Vidic
    R. I., STA
    6. 10. 2026 | 06:54
    6. 10. 2026 | 08:31
    4:58
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    Danes, v sredo in četrtek bo pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, to lahko vse tri dni storijo med 7. in 19. uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih.

    Predčasno v vseh volilnih okrajih

    Predčasno glasovanje bo tokrat potekalo v vseh volilnih okrajih. Na območju Upravne enote Ljubljana ne bo več organizirano na eni skupni lokaciji za vse volilne okraje, temveč bo potekalo na različnih lokacijah, je razvidno iz objave Državne volilne komisije.

    V vsakem ljubljanskem volilnem okraju bo eno volišče za predčasno glasovanje, le volilni okraj Ljubljana Vič - Rudnik 1 ima dve.

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    Volilna pravica tujcev na referendum, čeprav jo je zakon že odpravil

    Na območju Upravne enote Ljubljana je za predčasno glasovanje določenih 15 lokacij. Volivci morajo glasovati na lokaciji, določeni za njihov volilni okraj, zato naj pred odhodom preverijo, kam sodijo, navaja DVK.

    V Ljubljani bo predčasno glasovanje potekalo na naslednjih lokacijah:

    Vič - Rudnik 3: Četrtna skupnost Rožnik, Viška cesta 38

    Vič - Rudnik 4: Upravna enota Ljubljana, Tobačna ulica 5

    Center: prostori MOL, Zarnikova ulica 3

    Šiška 1: prostori MOL, Kebetova ulica 1

    Šiška 2: Četrtna skupnost Dravlje, Draveljska ulica 44

    Šiška 3: Galerija Gunclje, Kosijeva ulica 1

    Moste - Polje 1: prostori MOL, Zaloška cesta 160

    Moste - Polje 2: Dom občanov Fužine, Pregljev trg 15

    Moste - Polje 3: Zveza Anita Ogulin, Proletarska cesta 1

    Bežigrad 1: prostori MOL, Dunajska cesta 367 v Črnučah

    Bežigrad 2: Upravna enota Ljubljana, Linhartova cesta 13

    Za volilni okraj Ljubljana - Vič Rudnik 1 sta izjemoma določeni dve lokaciji – na Igu in v Notranjih Goricah – pri čemer volivci med njima ne morejo prosto izbirati. Lokacija je odvisna od njihovega rednega volišča.

    Na širšem območju Upravne enote Ljubljana so predčasna volišča še na Igu, v Notranjih Goricah, na Lavrici in v Medvodah.

    Le v okraju stalnega bivališča

    Ob ljubljanskih so spremenjene tudi lokacije za predčasno glasovanje v volilnih okrajih Žalec 2, Velenje 2 in Laško. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo.

    Vsi volivci lahko s pomočjo svojega stalnega prebivališča v Sloveniji preverijo podatke o lokaciji predčasnega in rednega glasovanja prek spletnega iskalnika volišč.

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    Referendum o volilni pravici tujcev odpira širša vprašanja

    Na dan glasovanja: tudi zunaj stalnega bivališča, ob bolezni tudi na domu

    Na referendumih bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Tako bodo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddali na volišču v drugem okraju, volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu.

    Oboji morajo sporočiti to okrajni volilni komisiji. Na volišču v Sloveniji bodo lahko glas oddali tudi volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, kar morajo sporočiti Državni volilni komisiji (DVK). Za takšne oblike glasovanja se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče v sredo.

    DZ je za 11. oktober razpisal štiri referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo volivci glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. Trije posvetovalni referendumi pa bodo o ukinitvi prispevka za RTVS, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbenokoristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid treh posvetovalnih referendumov ni zavezujoč.

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