Začetek prvega poletnega tedna sončen in topel

Vremenska slika



Nad jugozahodno Evropo in Alpami se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa k nam priteka postopoma bolj suh in toplejši zrak.

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Med koncem tedna smo med ne najbolj poletnim vremenom vstopili v koledarsko poletje, dnevi bodo po poletnem solsticiju postopoma znova krajši.Do srede bo sončno, že današnje jutro pa je bilo tudi toplo. Temperature so se marsikje v Sloveniji povzpele že skoraj do 25 stopinj Celzija. Toliko so jih ob 9. uri izmerili na Vrhniki, stopinjo manj pa v Hrastniku, Kranju, Logatcu, na brniškem letališču in letališču v Portorožu.V Ljubljani, kjer je delno oblačno vreme, se je živo srebro ob 9. uri ustavilo pri 23 stopinjah Celzija. Na Kredarici so tedaj izmerili štiri stopinje Celzija.Arso za danes napoveduje sončno vreme z okrepljenim severnim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem do 31 stopinj Celzija.Tudi jutri bo sončno. Pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija.V sredo bo še razmeroma sončno, proti večeru bodo predvsem na severu možne posamezne nevihte. V četrtek bo delno sončno, predvsem popoldne bodo nastajale plohe in nevihte.