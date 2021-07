Začetek v senci Janševega odnosa do vladavine prava

V nadaljevanju preberite:

Drugo slovensko predsedovanje svetu EU – tako kot med prvim leta 2008 je tudi tokrat na čelu vlade Janez Janša – se je začelo z vljudnostnim obiskom evropske komisije (EK). Obisk je bil enodnevni, krajši od rutinskih obiskov te vrste, ki potekajo vsakega pol leta, ko nova članica prevzame predsedovanje.



Forma in dolžina obiska nosita s sabo diplomatsko sporočilo, da so med slovensko vlado in EK napetosti, ki so dobro znane, odkar je marca lani Janša tretjič prevzel vodenje slovenske vlade.



Rdeča nit tako pogovorov med komisarji in vlado kot vprašanj domačih in tujih novinarjev je bilo stanje vladavine prava, znotraj tega pa konkretna problematika neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev in nefinanciranje javne službe Slovenske tiskovne agencije.