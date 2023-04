Začetek zbiranja podpisov o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Danes začenja teči 60-dnevni rok za zbiranje podpisov v podporo zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so sporočili iz Društva Srebrna nit, kjer so v Državni zbor pred kratkim vložili predlog zakona ZPPKŽ. Kot je znano, želijo ustvarjalci zakon vložiti v parlamentarni postopek s podporo volivcev in ne političnih strank.

Kot so zapisali, si pobudniki zakona želijo široko podporo volivcev in volivk, »saj predlog zakona presega ideološke, demografske, geografske in vse druge delitve.«

Podpise je mogoče oddati na upravnih enotah ali krajevnih uradih, obvezen je podpis pred uradno osebo. Podpise je mogoče oddati tudi prek eUprave.

Pobudniki morajo zbrati vsaj 5000 podpisov, a si želijo mnogo večje podpore. Ocenjujejo namreč, da je pripravljenost zakonodajalca, da sprejme predlog zakona, v veliki meri odvisna od izpričane množičnosti državljanske podpore. Želijo, da zbrani podpisi jasno izkazujejo voljo vseh, ki v ideji in vsebini zakona prepoznajo prizadevanje za pravice vsake osebe, da prav do konca življenja avtonomno vodi svojo pot v skladu s svojimi ideali in prepričanji.

Ob tem so spomnili, da je podporo zakonu izrazilo skoraj tri četrtine vprašanih v dveh nacionalnih raziskavah, Slovensko javno mnenje 2021 in raziskava Ninamedia 2022.

»Pomembno je spomniti tudi, da predlagani zakon nikomur ničesar ne jemlje. Vse pravice, ki jih imajo pacienti in vsa skrb, ki naj bi jo bili v primeru bolezni ali poškodb deležni, ostajajo še naprej zakonsko urejene. Daje pa možnost svobodnega odločanja o koncu svojega življenja, zagotavlja družbeni nadzor in popolno varnost pred kakršnimi koli zlorabami ali zmotami,« so zapisali.