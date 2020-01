Zadeva Rupnik razburja tudi koroške Slovence

Razveljavitvena sodba Vrhovnega sodišča v zadevi domobranskega generala Leona Rupnika je odmevala tudi zunaj slovenskih meja. Potem, ko so se v torek na sodbo odzvali v Jeruzalemu, je včeraj odziv slovenskih pravnikov na avstrijskem Koroškem poslal tudi med koroškimi Slovenci dobro znani in priljubljeni odvetnik Rudi Vouk.



Vouk je kot predsednik Društva koroških slovenskih pravnikov izrazil nerazumevanje za omenjeno sodbo. »Če slovensko pravo odpira možnost, da se iz formalnih razlogov razveljavljajo obsodbe oseb, ki so prostovoljno, aktivno in zavestno podpirale nacistično okupacijo Slovenije, ki so bile soodgovorne za deportacijo Judov iz Slovenije in ki so dejansko delovale proti osvoboditvi, potem nekaj ni v redu s slovenskim pravom,« je povedal Vouk



Celovški odvetnik Vouk je v slovenski javnosti v zadnjih letih najbolj znan po svojem uspešnem boju proti diskriminatorni avstrijski protidampinški zakonodaji, ki je ovirala delo slovenskih podjetij na avstrijskem trgu.

Se lahko sproži Sloveniji škodljiv plaz?

Vouk je opozoril, da bi po logiki, ki jo je Vrhovno sodišče uporabilo v oprostilni sodbi za generala Rupnika, lahko prišli do oprostilne sodbe v procesu Gauleiterja Friedricha Rainerja in drugih nacističnih vojnih zločincev. Instrument zahteve za varstvo zakonitosti naj bo na voljo žrtvam totalitarnih sistemov, ne sme pa služiti rehabilitaciji ali videzu rehabilitacije storilcev.



»Verjamemo, da je Vrhovno sodišče Republike Slovenije postopalo strogo po veljavni slovenskih zakonodaji. Zato pa je slovenski zakonodajalec pozvan, da poskrbi za to, da ne bo prišlo do nadaljnjih razsodb, ki škodijo ugledu Republike Slovenije v svetu in spodbujajo zgodovinski revanšizem.«



Spomnimo, da so v torek iz centra Simon Wiesenthal v Jeruzalemu veleposlanici Slovenije v Izraelu Andreji Purkart Martinez poslali pismo, v katerem ostro protestirajo proti po njihovi oceni sramotni razveljavitvi sodbe antisemitu Rupniku. Sodbo so med drugim označili za šokantno izkrivljanje zgodovine holokavsta in grozljivo žalitev za številne Rupnikove žrtve in njihove družine.