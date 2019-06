Zadković: »Za poštenega župana je oblast zelo grenka«

»Ves čas sem bil konstruktiven, prizadeval sem si za pozitivne vibracije v stranki, a sem bil deležen le medijskega linča. Ti ljudje so hoteli le žagati in lomiti, a na tako radikalno delovanje nisem pristal,« je je dejal piranski župan Đenio Zadković, potem ko je pred dnevi izstopil iz »svoje« stranke Gibanje za Občino Piran (GZOP).



Poudaril je, da je bila njegova odstopna izjava skrbno premišljena. Na zadnjem sestanku strankinega vodstva se je po njegovih besedah namreč izkazalo, da je razkol tako velik, da tega ni več mogoče premostiti,« je dodal. Motilo ga je, da nekateri ljudje v stranki delajo stvari mimo njega, kaplja čez rob pa je bil ukrep strankinega izvršnega odbora, ki je iz stranke izločila Andreja Babnika, sicer županovega svetovalca. »Za poštenega župana je oblast zelo grenka,« pripomni.



»19. julija smo imeli namen, da obnovimo to, da kar nam je uspelo pred enim letom, ko smo se prvič sestali v Avditoriju in smo iz virtualnega sveta prestopili v realnost. Takrat smo naredili odločilni korak, da smo postali stranka in uspelo nam je, a zdaj tistega duha ne moremo več ponoviti,« ocenjuje Zadković. Sam svoj odhod iz stranke primerja z ločitvijo partnerjev, ki ugotovita, da nista več za skupaj. »To ni nič takega, da mislimo drugače, saj smo v demokraciji,« meni.



Zadkoviću so z odstopom sledili tudi njegovi tesni sodelavci - Bruno Kuzmin, Niko Mally in Alan Železnik. In kako bo razkol z lastno stranko vplival na županovo vodenje občine? »Ne zanimajo me kalkulacije, med podžupani vem, da imam podporo Manuele Rojec in Karla Radovca, za Gabrijela Franco pa še čakam, da me pokliče,« je komentiral Zadković. Sicer pa meni, da zaradi tega ne bo imel težav pri izpolnitvi svojih županskih obljub. »Če se bomo poenotili okoli ciljev, ki ne zagovarjajo osebnih ciljev nekih posameznikov, ampak so v dobrobit občine, bo zadeva tekla naprej in v pravo smer. Želim biti župan vseh Pirančanov,« izpostavi.



Davorin Petaros, občinski svetnik GZOP, ki je nasprotoval Zadkoviću predvsem pri sprejemanju proračuna, sicer ni član stranke, meni, da bi moral župan o svojem koraku še enkrat premisliti. Robert Fakin, predstavnik piranske občinske opozicijske liste Naš kraj, nad razkolom v županovi stranki ni presenečen in prav tako ne pričakuje, da bo to vplivalo na vodenje občine.